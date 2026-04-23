Adjudicacions sospitoses
Quinze imputats en l’escàndol dels habitatges de Les Naus
Una exregidora i l’excap de Contratació de l’Ajuntament d’Alacant, entre els investigats
J. A. Martínez / M. Gallego / C. Pascual
Comencen les imputacions judicials per l’escàndol de les vivendes protegides al residencial Les Naus d’Alacant. La magistrada que investiga les presumptes irregularitats en les polèmiques adjudicacions va citar ahir a declarar, en qualitat d’investigats, un total de 15 persones, entre les quals hi ha representants polítics, alts funcionaris de l’Administració local, tècnics i una desena de propietaris d’habitatges de la urbanització de La Condomina.
La magistrada va citar també com a testimonis la cap de Patrimoni, Paloma Romero, i els tècnics Pablo Torregrosa i Antonio Faura. Romero va ser la funcionària que va alertar de possibles irregularitats en les adjudicacions.
La causa es va obrir pels delictes de prevaricació, negociacions prohibides a funcionaris, informació privilegiada, frau a l’Administració i frau de llei. Un llistat que, igual com el dels imputats, pot anar tenint modificacions a mesura que avanci la instrucció. La magistrada Amparo Rubio ha cursat les citacions a instàncies dels fiscals anticorrupció Pablo Romero i Fran Marco. En la causa estan personades tres acusacions populars exercides pel PSOE, Ciutadans i el sindicat ultra Manos Limpias.
Bona part de les citacions posen el focus en persones vinculades a l’Ajuntament. Tal és el cas de l’exregidora d’Urbanisme Rocío Gómez, que va dimitir després d’esclatar l’escàndol al conèixer-se que havia sigut una de les afavorides amb un primer pis al residencial, que va permutar amb un cinquè del sogre, el qual també cita la jutge com a imputat.
També figuren en aquesta primera remesa d’imputats la cap de Contractació de l’Ajuntament d’Alacant, María Pérez-Hickman, que va dimitir com a directora general després de revelar a Información, de Prensa Ibérica, que els seus dos fills i un nebot tenen cases a Les Naus, i l’arquitecte municipal Francisco Nieto, vinculat a la gestió de l’expedient i beneficiari també d’un dels pisos.
El sogre de l’exedil
La magistrada ha citat a més Francisco Ordiñana, gerent de Fraorgi, l’empresa que gestiona la cooperativa, així com l’arquitecte de la Conselleria d’Habitatge Roberto Palencia, que va validar els visats dels 140 habitatges, entre els quals el de la seva dona, una arquitecta també funcionària de l’Ajuntament d’Alacant. En una segona tanda de declaracions hi ha deu investigats més, tots adjudicataris dels habitatges protegits. Entre ells, el sogre de l’exregidora, la tresorera de l’Ajuntament de Sant Joan, Sira Pérez, i la dona del funcionari de la Generalitat expedientat.
En els casos de quatre adjudicataris més que passen a ostentar la condició d’imputats coincideix que un dels membres de la unitat familiar és titular del 100% del ple domini d’un altre habitatge, un dels requisits que invaliden poder accedir a una casa de protecció pública.
