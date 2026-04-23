JUDICI KITCHEN
Rajoy declara en el judici de Kitchen que és «absolutament fals» que Bárcenas li entregués la comptabilitat b del PP
"Jo em dic Mariano Rajoy com tothom sap i després cadascú em truca com vol, pregunti-hi", ha respost l’expresident del Govern a l’advocada del PSOE a l’advocada del PSOE
Tono Calleja Flórez
L’expresident del Govern del PP Mariano Rajoy ha declarat davant del tribunal de l’Audiència Nacional que jutja l’operació Kitchen que és «absolutament fals» que l’extresorer del PP Luis Bárcenas li entregués la comptabilitat b del partit, com va explicar l’extresorer en la vista oral, que va assenyalar que l’exlíder popular es va girar a la seva butaca i va procedir a trencar el document en una màquina de destrucció de papers.
L’interrogatori de l’expresident del Govern ha començat de manera molt travada, en la qual l’advocada que representa l’acusació que exerceix el PSOE, Gloria de Pascual, feia preguntes i el testimoni contestava amb un lacònic «no». Tot això acompanyat de contínues interrupcions de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que no ha deixat la lletrada passar una per evitar que sortís del contingut del judici. Un estira-i-arronsa que ha començat des que l’advocada li ha preguntat si se’l coneixia com a «M. Rajoy» o «RAJ» o de qualsevol altra forma. "Jo em dic Mariano Rajoy com tothom sap i després cadascú em truca com vol, pregunti-hi", pregunta-li a ells", ha regirat el testimoni.
Després d’assenyalar que ell tractava més amb ministres que amb secretaris d’Estat, tret de potser els d’Economia, per la situació econòmica que es vivia en aquell moment, ha admès que probablement va tractar amb Jorge Fernández Díaz sobre el cas Gürtel i la causa relativa al finançament il·legal del partit. «És possible que comentéssim alguna cosa amb ell perquè era un tema que no era grat, però conseqüències d’allà cap», ha assenyalat Rajoy.
En el sumari hi ha nombroses anotacions i gravacions que apunten que la Kitchen es va crear per «salvar» Mariano Rajoy de la seva suposada implicació en el cas Gürtel. El mateix Luis Bárcenas en la seva declaració en el judici va reconèixer que li havien sigut sostret un pendrive amb gravacions a Rajoy i al popular Javier Arenas. Les agendes de Villarejo evidencien que la trama parapolicial es va alarmar per l’existència d’aquests àudios. Per això haurien creat «un gabinet de crisi» i li van donar «al pot» per mirar d’aconseguir les gravacions i destruir-les.
A les queixes de la presidenta, que van motivar les contínues protestes de l’advocada del PSOE, s’hi va sumar el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, que també la va interrompre per advertir que el que preguntava estava fora de la causa.
Relació amb Bárcenas
Sobre els SMS que li va enviar a Bárcenas dient-li que fos fort, en una clara mostra de recolzament al ser investigat, l’expresident ha respost: «No ho recordo, no sé si m’ho va enviar, reconèixer-ho no ho puc reconèixer perquè no ho he enviat ja. No en tinc ni la més remota idea». Segons ha dit, la seva explicació va canviar quan va saber que guardava 48 milions a Suïssa, però no recordava quan i els missatges, segons li ha assenyalat el lletrat que exerceix l’acusació en nom de Podem.
L’advocada del PSOE li ha preguntat sobre si recordava un missatge en què Bárcenas li deia que havia de parlar amb «Javier», i Rajoy ha contestat: «No ho recordo, no sé si m’ho va enviar, reconèixer-ho no ho puc reconèixer perquè no ho he enviat ja. No en tinc ni la més remota idea». No obstant, ha assenyalat que amb Javier Iglesias es va reunir fa anys un parell de vegades, perquè era l’advocat d’Álvaro Lapuerta, tresorer del partit, mentre Bárcenas era gerent.
Aquest dijous, a més de l’expresident del Govern està citada com a testimoni la que va ser el seu número dos en el PP, exministra de Defensa i expresidenta de Castella-la Manxa, María Dolores de Cospedal. El jutge que va instruir el cas a l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón, no va veure indicis suficients per acusar-los.
Així mateix, compareixeran com a testimonis l’exministre de l’Interior Juan Ignacio Zoido, els exsecretaris d’Estat José Antonio Nieto i Ignacio Ulloa Rubio, i el que va ser cap de gavinte de María Dolores de Cospedal en el Govern castellanomanxec, José Luis Ortiz.
