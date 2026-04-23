Illa reivindica una Catalunya oberta: "Tothom que viu i treballa a casa nostra mereix la mateixa dignitat"
El president defensa que s'està invertint "més que mai" en fomentar el català, en el discurs amb motiu de Sant Jordi
ACN
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat una Catalunya "exemplar, oberta i pròspera" en què "totes les persones que viuen i treballen a casa nostra mereixen la mateixa dignitat". En el seu missatge institucional amb motiu de Sant Jordi, el cap de l'executiu català ha defensat el procés extraordinari de regularització i ha assegurat que el Govern està "plenament compromès" perquè aquest procés es dugui a terme de la manera més ordenada. D'altra banda, ha defensat que el seu executiu està invertint "més que mai" en fomentar el català. "Podem dir amb orgull que enguany assolirem l'oferta rècord de 150.000 places per aprendre la llengua", ha afegit.
Illa ha remarcat que la regularització és memòria i ha instat els ciutadans a recordar quan eren els seus avis i besavis els qui van haver de marxar a la recerca d'una vida millor. En aquest sentit, ha afirmat que "totes les persones que viuen i treballen a Catalunya mereixen els mateixos drets i deures". És a dir, les mateixes oportunitats i responsabilitats. El procés de regularització, segons ha recordat, afecta veïns i veïnes dels barris, pares i mares de les escoles, i treballadors i treballadores que ja es troben a Catalunya.
Deixar enrere la divisió i confrontació
El president considera que la situació de Catalunya és bona "econòmicament, moralment i socialment". I ha subratllat que ha recuperat la capacitat de liderar i proposar a Espanya així com la presència que li correspon a Europa i al món. Així i tot, admet que el país té per davant "un camí de millora" que, segons ha apuntat, ja s'està recorrent. "Cada dia que passa avancem amb determinació, ambició i rigor", ha assegurat per citar alguns dels àmbits com les infraestructures, la prevenció d'incendis, les aules i les granges, els barris i els centres d'atenció primària, les llars de les famílies i les empreses.
Illa ha fet referència a l'acord per al "millor finançament de la història de Catalunya" i ha assegurat que sempre es posa "el bé comú per davant". En aquest sentit, ha reivindicat que Catalunya "està en marxa i determinada" després de "deixar enrere la paràlisi i la indecisió". "Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país", ha vindicat tot advertint que els reptes "no es resolen d'un dia per l'altre".
'Sí' a la pau
En un context d'una "nova espiral de guerra" amb conseqüències per a la majoria de països, Illa s'ha declarat "plenament orgullós" de "l'altura moral" que ha demostrat Catalunya. Segons ha apuntat, els catalans i catalanes no són aliens a aquest dolor i, per això, diuen "sí a la pau". El president de la Generalitat assegura que la guerra és "inevitable" i defensa que "cal posar totes les energies en la diplomàcia i el diàleg".
El foment del català
El cap de l'executiu català ha acabat el discurs fent referència a la llengua i ha subratllat que necessita "optimisme i confiança". "El català ens necessita a tots i a totes. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català. Podem dir amb orgull que enguany assolirem l'oferta rècord de 150.000 places per aprendre la llengua. Cada nou catalanoparlant és una nova esperança, és l'èxit col·lectiu del país", ha conclòs.
