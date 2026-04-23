Missa i xocolata per a tothom: així ha sigut el Sant Jordi d’Illa al Palau de la Generalitat

Júlia Regué
Tot i que s’hagi llançat a buscar ‘followers’ a Instagram i TikTok, Salvador Illa és un home de costums. Per això, aquest dijous ha volgut recuperar les tradicions amb motiu de la Diada de Sant Jordi al Palau de la Generalitat: declaració institucional, missa, xocolatada, roses i llibres. La xocolata amb melindros al Pati dels Tarongers no se servia des del 2004, ja que l’any següent es va decidir traslladar la menja al Palau de Pedralbes i donar carpetada així a la celebració ‘pujoliana’. Tot torna, tot i que sigui més de dues dècades després.
El president ha comparegut a les 08.00 hores del matí, just quan la jornada comença a desemmandrir-se, per marcar el seu discurs en defensa de la regularització d ’immigrants i per situar Catalunya com una terra d’acollida que és bona «econòmica i moralment». Fidel al ‘dress code’ de la corbata vermella, davant de l’escalinata principal, a joc amb les roses que han copat el Pati dels Tarongers, ha anunciat que s’ha superat la «confrontació» i que Catalunya torna a «liderar» Espanya. Un discurs d’uns set minuts en què ha declarat que aquesta és, almenys avui, terra sense dracs.
Poc després, els consellers han anat arribant al Palau, alguns amb una parada prèvia en una cafeteria pròxima a la plaça de Sant Jaume coneguda pel sabor del seu cafè, per arribar amb puntualitat a la missa matinera. Tot estava preparat a la capella de Sant Jordi, situada a pocs metres del despatx del president, i en la qual aquest any ha oficiat el cardenal Joan Josep Omella al costat del prior de la capella, Josep Maria Turull, cosí del secretari general de Junts, Jordi Turull. Catalunya no deixa de ser un mocador.
Omella ‘beneeix’ Illa
A la capella s’han senyat Illa i els consellers Albert Dalmau, Núria Parlon, Ramon Espadaler, Sílvia Paneque, Miquel Sàmper, Jaume Duch, Núria Montserrat, el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; els expresidents Artur Mas i José Montilla; i l’exconseller d’ERC i diputat, Joan Ignasi Elena, així com el parlamentari de Junts i adjunt a la presidència del partit, Albert Batet. El president ha tingut dos convidats especials: dues persones que s’han acollit al procés per regularitzar la seva situació.
En la missa, Omella ha dedicat una homilia especial a Illa, per ‘bendecir-lo’. Segons fonts presents en la missa, li ha recomanat que cada vegada que tingui problemes, acudeixi a aquesta capella del Palau de la Generalitat perquè «Sant Jordi el guiarà» per buscar solucions. El gest ha sigut agraït per Illa, i Rull l’ha titllat de «lluminós» – el seu adjectiu de capçalera –, igual com la jornada de Sant Jordi.
Abans de finalitzar la sessió, el Palau s’ha anat omplint de polítics, empresaris i personalitats del món de la cultura, alguns guardonats aquest any amb la Creu de Sant Jordi, com Roser Marcé, que va dissenyar la gavardina que va lluir l’expresident Pasqual Maragall per als Jocs Olímpics de Barcelona.
La música del consorci i Pujol
Aquest dia de la ‘xocolata para todos’, la pujada de sucre ha impregnat de gresca un Pati dels Tarongers que s’ha quedat sense taronges per a l’ocasió perquè les van recollir la setmana passada per fer melmelades. «Aquí estem, mullant el melindro», ha fet broma entre rialles més d’un diputat. «Mira a veure si per allà donen xocolata», es deien un parlamentari i una consellera, perquè entre xerrameca s’estaven quedant sense la cotitzat menja.
Un diputat de Junts ha desitjat que l’any que ve puguin «estar tots» en aquesta xocolatada, vaixell insígnia de Pujol, que avui encara no pot assaborir Carles Puigdemont. L’expresident i fundador de Convergència, que dilluns haurà d’acudir a l’Audiència Nacional perquè analitzi el seu estat de salut i decidir si pot declarar en el judici contra ell i la seva família, ha protagonitzat moltes de les converses, entre tassa de xocolata i melindro. Representants de Junts han enaltit la seva figura, fins i tot disputant-se la defensa del seu llegat amb polítics del PSC.
Un duo que ha centrat l’atenció dels periodistes és el de la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i Batet. Interrogats pel consorci d’inversions que es votarà dimarts al Congrés, han començat a repartir pulles. El postconvergent ha mirat de reüll Romero dient-li que esperés asseguda, alhora que ella no ha perdut l’ocasió de requerir-li amb ironia si hi haurà una cinquena marca amb què es presentarà a les eleccions –amb referència a les sigles mutants de CiU– i si el seu partit seguirà en la mateixa dinàmica que el va portar fins i tot a sortir del Govern d’ERC. La portaveu Ester Capella ha irromput just en aquest moment per oferir croquetes a Batet per un ‘sí’ o una abstenció. Coses del sucre.
«Doncs a nosaltres ens agrada això del consorci», ha entrat també en escena la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach. Però Batet ha esquivat el nou obús responent que, per a ell, «el consorci» és un «grup de música», amb referència al popular conjunt que al seu dia va popularitzar temes com ‘El chacachá del tren’.
Sembla un ‘hit vintage’, però si es té en compte com està Rodalies, potser no tant, com bé sap la consellera Paneque, que ha despatxat amb Marcé, a qui coneix arran d’un llibre de dones «cracs» en àmbits masculinitzats en àmbits masculinitzats en què les dues van aparèixer. «Fa 15 anys d’això, a la campanya del 2011. Jo és que la vida la mesurada per campanyes», ha reconegut la consellera, que no ha revelat encara si tornarà a ser candidata a Girona. Vaig marcar, que als seus gairebé 80 anys continua utilitzant el llapis per dissenyar, ja està disposada a esbossar una nova americana per a la campanya, si fa falta.
Les conselleries de Dalmau
Un altre dels més buscats en els grupets ha sigut el conseller Dalmau, que ha sigut objectiu de diverses bromes sobre un Govern que alguns titllen de ‘maleït’ per qüestions de salut, ja que ha hagut de cobrir Illa mentre estava hospitalitzat per una osteomielitis púbica, però també la consellera d’Educació, Esther Niubó, a causa de la seva operació per un càncer d’estafa, i ara assumeix les atribucions de la consellera Olga Pané, de baixa mèdica per una caiguda domèstica que li va provocar la fractura del peroné. Tot aquell que s’ha creuat amb Dalmau, li ha preguntat quines funcions més pot arribar a exercir de més en el Consell Executiu, i li ha recordat els gags del Polònia deTV-3 , que ell ja es fa riure.
Tot i que ho sembli, Sant Jordi no ho pot tot. Potser abans sí, recorda Montilla, que fins i tot va aconseguir, durant la seva etapa com a president, que Mariano Rajoy s’apuntés a la festa i es reunís amb ell en una jornada tan assenyalada i de reafirmació identitària dels catalans. Ningú s’imagina avui Alberto Núñez Feijóo fent-se amb Illa xocolata en mà entre tarongers mentre el seu antecessor compareix en seu judicial com a testimoni per donar compte de la ‘policia patriòtica’ en el cas Kitchen.
El passeig i l’abril
L’agenda d’Illa ha continuat amb les tradicionals recepcions de Sant Jordi al Palau de la Generalitat a Gegants, Pubilles i Hereus del 2026 i a la Junta de Foment de les Tradicions Catalanes; a la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers, i al Gremi de Pastisseria de Barcelona. Després ha sortit del Palau per entregar un llibre i una rosa a una dona de l’associació Amics de la Gent Gran a casa seva, i aquesta tarda farà un tomb pels llocs de llibres del centre de la ciutat juntament amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i acompanyat per representants del sector, com Edgar Garcia, director de l’ICEC; Eduard Escoffet, director de l’ILC; Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre de Catalunya; Daniel Fernández, president del Gremi d’Editors de Catalunya; i Eric del Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
Illa no faltarà a la festa que aquesta nit organitza l’abril, el suplement d’EL PERIÓDICO, al Dry Martini de Barcelona. Allà coincidirà amb molts dels polítics que ja ha saludat aquest matí. Haurà de canviar la xocolata amb melindros, per una copa.
