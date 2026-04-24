Racons emblemàtics de Catalunya
L’espectacular poble de conte a mitja hora d’Igualada
Té poc més de dos centenars d’habitants, però es tracta d’un territori amb unes vistes privilegiades
Gabriel Roncero
Situat a més de 700 metres d’altitud, aquest municipi està ubicat al sector nord-oest de la comarca de l’Anoia (Barcelona), al límit amb la Segarra, i és una zona on l’economia se centra en la ramaderia i l’agricultura.
Més enllà d’això, aquesta localitat va tenir una gran rellevància en el passat, quan s’hi alçava el castell dels senyors de Cervera. Posteriorment, la fortalesa va passar a pertànyer al regne d’Aragó i, finalment, als senyors de Cardona. Lamentablement, en l’actualitat només es conserven algunes restes del castell.
Una ubicació privilegiada
Parlem del castell de Pujalt, el topònim del qual fa referència a la localitat on està situat.
El municipi té poc més de 200 habitants, una superfície de 31,4 km² i està format per cinc nuclis poblacionals: l’Astor, Conill, la Guàrdia Pilosa, Vilamajor i Pujalt, que mantenen la seva identitat pròpia, malgrat la seva mida petita.
Gràcies al seu emplaçament al centre de Catalunya, des de Pujalt es poden admirar els Pirineus, Montserrat, les serres de Pinós i Boixadors, així com les muntanyes del Pla d’Urgell.
El que no et pots perdre
L’església de Sant Jaume de la Guàrdia Pilosa és un dels imprescindibles a Pujalt. Construïda com a parròquia al segle XII, va reaparèixer al segle XIV amb dos altars: un dedicat a Sant Jaume i l’altre a Sant Miquel. L’edifici ha estat renovat en diverses ocasions, i als segles XVI i XVIII se li va afegir altura i es va construir el campanar.
Un altre dels imprescindibles és el Memorial de l’Exèrcit Popular, un centre d’interpretació que exhibeix la Base d’Instrucció del XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de la República, recuperada i convertida en museu.
Aquest pla ofereix una visió de la vida durant la Guerra Civil, amb una exposició permanent que explica la història del campament.
I tampoc et pots perdre l’experiència a l’Observatori de Pujalt, que compta amb instal·lacions i equips per a l’observació astronòmica. També organitza activitats per a visitants, com sessions amb telescopis, conferències sobre astronomia i tallers educatius sobre l’espai i l’univers.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut