L’espectacular poble de conte a mitja hora d’Igualada

Té poc més de dos centenars d’habitants, però es tracta d’un territori amb unes vistes privilegiades

Església de Sant Jaume de la Guàrdia-Pilosa, al municipi / Wikimedia

Gabriel Roncero

Situat a més de 700 metres d’altitud, aquest municipi està ubicat al sector nord-oest de la comarca de l’Anoia (Barcelona), al límit amb la Segarra, i és una zona on l’economia se centra en la ramaderia i l’agricultura.

Més enllà d’això, aquesta localitat va tenir una gran rellevància en el passat, quan s’hi alçava el castell dels senyors de Cervera. Posteriorment, la fortalesa va passar a pertànyer al regne d’Aragó i, finalment, als senyors de Cardona. Lamentablement, en l’actualitat només es conserven algunes restes del castell.

Una ubicació privilegiada

Parlem del castell de Pujalt, el topònim del qual fa referència a la localitat on està situat.

El municipi té poc més de 200 habitants, una superfície de 31,4 km² i està format per cinc nuclis poblacionals: l’Astor, Conill, la Guàrdia Pilosa, Vilamajor i Pujalt, que mantenen la seva identitat pròpia, malgrat la seva mida petita.

Gràcies al seu emplaçament al centre de Catalunya, des de Pujalt es poden admirar els Pirineus, Montserrat, les serres de Pinós i Boixadors, així com les muntanyes del Pla d’Urgell.

El que no et pots perdre

L’església de Sant Jaume de la Guàrdia Pilosa és un dels imprescindibles a Pujalt. Construïda com a parròquia al segle XII, va reaparèixer al segle XIV amb dos altars: un dedicat a Sant Jaume i l’altre a Sant Miquel. L’edifici ha estat renovat en diverses ocasions, i als segles XVI i XVIII se li va afegir altura i es va construir el campanar.

Un altre dels imprescindibles és el Memorial de l’Exèrcit Popular, un centre d’interpretació que exhibeix la Base d’Instrucció del XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de la República, recuperada i convertida en museu.

Aquest pla ofereix una visió de la vida durant la Guerra Civil, amb una exposició permanent que explica la història del campament.

I tampoc et pots perdre l’experiència a l’Observatori de Pujalt, que compta amb instal·lacions i equips per a l’observació astronòmica. També organitza activitats per a visitants, com sessions amb telescopis, conferències sobre astronomia i tallers educatius sobre l’espai i l’univers.

Brooks torna a estar lesionat en el Baxi Manresa, Olinde és molt dubtós per a diumenge i torna Obasohan

Marta Cabrera (Agència de Ciberseguretat): «Hi ha més denúncies per estafes digitals entre els 'millennials' que entre la gent gran»

La primera Trobada d'imatgeria escolar de l'Eix el Cardener reuneix prop de 300 participants a Valls de Torroella

La primera Trobada d'imatgeria escolar de l'Eix el Cardener, en imatges

L'Espai Plana de l'Om rep aquest diumenge la música dels Joves Talents del Conservatori de Música de Manresa

José Ramón, assessor fiscal: "Si no pots pagar la renda en dos terminis, pots demanar ajornar-la fins a 24 mesos"

Nike retallarà 1.400 empleats, principalment en tecnologia, després de guanyar un 35% menys i preveure una caiguda d'ingressos

