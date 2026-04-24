Cuba es prepara per a "una possible guerra" amb els EUA
El president cubà, Díaz-Canel, exigeix "respecte" al sistema polític de l’illa perquè continuïn avançant les converses amb Washington
Abel Gilbert
El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, va afirmar ahir que l’illa "s’ha de preparar per a una possible guerra" amb els EUA davant la possibilitat que Washington "intenti agredir". L’Havana "no promou la guerra, no l’estimula", però "no li té por tampoc", va avisar. "En les condicions actuals, és possible que intentin agredir Cuba. Hem de preparar-nos perquè no hi hagi sorpresa ni derrota", va afegir en una entrevista amb el portal de notícies brasiler Opera Mundi, en la qual també va declarar: "Si hem de defensar la revolució i la sobirania de la independència del país, així serà".
L’estratègia militar cubana es basa, segons Díaz-Canel, en "la guerra de tot el poble". Aquesta "combina la guerra simètrica amb la irregular i és de participació popular, on cada cubà té una posició i una missió per complir en la defensa de la pàtria".
Aquestes declaracions coincideixen en el temps amb una nova i tensa ronda secreta de converses entre els EUA i l’illa. "Històricament, Cuba ha estat disposada a dialogar, sempre que es faci amb respecte a la seva sobirania i independència", va insistir el també secretari general del governant Partit Comunista, i va afegir. "Sempre hem partit d’una condició d’igualtat i respecte al nostre sistema polític, a la nostra sobirania i a la nostra independència, sota el principi de la reciprocitat i respectant el dret internacional".
Converses
Segons mitjans nord-americans, el Departament d’Estat ha exigit l’alliberament d’un grup de presos polítics per avançar en les converses. "Una negociació s’ha de construir. Primer cal conversar i identificar en què podem treballar en comú. I després cal mostrar la disposició de fer-ho de manera constructiva", va assenyalar Díaz-Canel. Una manera de deixar clar que l’Havana no està disposada a avançar en la direcció reclamada. Hores abans, Fox News havia confirmat que el secretari d’Estat, Marco Rubio, va enviar la setmana passada "una delegació d’alts funcionaris" a l’illa per parlar en nom seu. No aterrava a Cuba un avió dels EUA des del 2016, quan van començar els contactes amb l’Administració d’Obama per recompondre les relacions bilaterals. La delegació enviada es va trobar amb una illa al mig d’apagades. "El president Trump està compromès a buscar una solució diplomàtica si és possible, però no permetrà que l’illa col·lapsi i es converteixi en una gran amenaça per a la seguretat nacional si els líders de Cuba no estan disposats o no són capaços d’actuar", va assenyalar la cadena de notícies citant fonts oficials. Aquesta emissora afirma que el magnat republicà estaria avaluant "una sèrie d’opcions, des d’una intervenció militar fins a un canvi de règim".
Per a Díaz-Canel, el col·lapse de l’economia cubana és responsabilitat exclusiva de Washington. "Tenim un bloqueig energètic sota la suposada justificació imperialista que Cuba és una amenaça per als EUA, una cosa contrària a tot el que nosaltres som", va dir, després d’acusar l’Administració Trump d’estar sotmetent a l’illa a una "persecució energètica i financera".
