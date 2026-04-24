Els dubtes de Rajoy i Cospedal
L’expresident del Govern i l’exsecretària general del PP van negar davant del tribunal qualsevol relació amb el dispositiu parapolicial que es jutja a l’Audiència Nacional i van sortir en defensa dels antics càrrecs d’Interior que estan sent jutjats.
Ángeles Vázquez
Ni l’expresident del Govern Mariano Rajoy ni l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal es van sortir ahir del que volien dir en el judici de la Kitchen, que consistia que si al Ministeri de l’Interior hi va haver algun dispositiu parapolicial, el desconeixien, perquè no tenia relació amb les seves responsabilitats. A més, van posar en dubte que hi hagués alguna cosa més que una operació policial legal per trobar els diners que l’extresorer del PP Luis Bárcenas ocultava a Suïssa.Ni l’expresident del Govern Mariano Rajoy ni l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal era la primera vegada que declaraven, com a testimonis, davant d’un tribunal. Ella fins i tot ho va fer a l’Audiència Nacional com a imputada en el mateix cas que es jutja, el de l’operació Kitchen. Com que l’experiència sempre és un grau, ni un ni l’altre han sortit gens ni mica del que volien dir que, bàsicament, consistia que si al Ministeri de l’Interior hi va haver algun dispositiu parapolicial, ho desconeixien, perquè no tenia relació amb la seva respectiva responsabilitat. A més, sempre que han vist ocasió han posat en dubte que hi hagués alguna cosa més que una operació policial legal per trobar els diners que l’extresorer del PP Luis Bárcenas ocultava a Suïssa.
Serà el tribunal que presideix Teresa Palacios el que decideixi quina versió mereix més credibilitat: la dels exdirigents del PP que va escoltar ahir com a testimonis, o la de Luis Bárcenas, que exerceix l’acusació particular com a víctima dels seguiments del dispositiu parapolicial liderat per l’excomissari José Manuel Villarejo per impedir que col·laborés amb la investigació del cas Gürtel.
Rajoy sabia que li preguntarien per la gravació que Bárcenas afirma que li va fer al seu despatx, quan li va entregar una fotocòpia de l’última pàgina de la comptabilitat b del partit. Segons l’extresorer, en l’àudio se sentia com el llavors líder del PP destruïa el document en una trituradora de paper. "Això és absolutament fals", va dir ahir Rajoy. El quid del judici de l’operació Kitchen és determinar si hi va haver una operació parapolicial per impedir que Bárcenas col·laborés amb l’Audiència Nacional en el cas Gürtel, per a la qual cosa es van destinar fons reservats i efectius policials, o si es va tractar d’una operació policial per esbrinar on estaven els diners que l’extresorer del PP guardava a Suïssa. Tant Rajoy com Cospedal van afirmar que el dispositiu era legal. El més eloqüent va ser Rajoy: "En tot aquest tema no hi ha hagut cap operació política", va assegurar.
Bárcenas va situar l’origen de la Kitchen en el PP, en el moment en què es va ordenar la destrucció dels ordinadors que ell guardava a la seu central del partit. María Dolores de Cospedal va recordar que Bárcenas ha canviat diverses vegades de versió i que ni tan sols va exercir l’acusació particular en el judici per la destrucció dels discos durs dels ordinadors.Dilluns, durant la seva declaració com a testimoni en el judici, Luis Bárcenas va situar l’origen de la Kitchen en el partit, en concret, en el moment en què es va ordenar la destrucció dels ordinadors que ell mateix guardava a la seu central del PP, al madrileny carrer Génova. María Dolores de Cospedal, que es va desvincular de l’acomiadament de l’extresorer, ha assegurat que només va parlar amb ell una vegada l’any i mig que va ser tresorer de la formació. L’exsecretària general del PP ha recordat que Bárcenas havia canviat diverses vegades de versió i que, de fet, ni tan sols va exercir l’acusació particular en el judici que es va celebrar per la destrucció dels discos durs dels ordinadors, "perquè llavors no es considerava perjudicat".
L’advocada que exerceix l’acusació en nom del PSOE, Gloria de Pascual, va preguntar a l’expresident si se’l coneixia com a M. Rajoy, RAJ, l’asturià o el barbes. "Jo em dic Mariano Rajoy, com tothom sap, i després cadascú em diu com vol, per tant, pregunti-ho a ells", va respondre el testimoni.El que l’operació Kitchen hagués partit del PP i no del Ministeri de l’Interior, tot i que fos aquest el que va executar les ordres amb el dispositiu parapolicial, està íntimament relacionat amb la possibilitat que el principal beneficiat per evitar que es col·laborés amb el cas Gürtel seria el mateix Mariano Rajoy. Per això l’advocada que exerceix l’acusació en nom del PSOE, Gloria de Pascual, va començar el seu interrogatori preguntant-li si a ell se’l coneixia com a "M.Rajoy", "L’asturià" o ‘el barbas’. "Jo em dic Mariano Rajoy, com tothom sap, i després cadascú em truca com vol, per tant, pregunta-li a ells", ha respost el testimoni.
En defensa dels acusats
Tant Rajoy com Cospedal van defensar tots els acusats. L’exsecretària general va recordar que a Jorge Fernández Díaz "sempre l’he tingut per una persona íntegra i recta, i que ha patit molt.
Per la seva banda, Rajoy va assegurar que quan va estar al capdavant d’Interior ni va firmar ni es va ocupar dels fons reservats. No era la seva funció, ni com a ministre ni com a president del Govern. També va posar especial atenció a descartar que el ministre de l’Interior estigui al corrent del detall de les operacions policials o de qui és confident. "Jo mai vaig saber d’operacions, de confidents ni de fons reservats i vaig estar un temps, molt difícil, al capdavant d’Interior", va dir en defensa de l’exministre Jorge Fernández Díaz, que va estendre al que va ser el seu secretari d’Estat, Francisco Martínez, perquè la seva distribució dels fons reservats es limitava a grans partides per a la Guàrdia Civil i la Policia.
