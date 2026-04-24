La fiscal del cas Mercuri investiga la causa del cap de gabinet d’Illa
J. G. Albalat
La causa per malversació en una fundació d’Esparreguera, en la qual figura com a investigat Eduard Rivas –exalcalde de la població i actual cap de gabinet del president Salvador Illa– està en mans de la fiscal que va portar el cas Mercuri de Sabadell, en què estava implicat el llavors alcalde socialista de la localitat vallesana, Manuel Bustos, condemnat en algunes de les peces separades i que va arribar a entrar a la presó.
L'experimentada fiscal anticorrupció Teresa Duerto també es va encarregar, juntament amb la seva companya Assumpta Pujol, del cas de l'expresidenta del Parlament i exdirigent de Junts, Laura Borràs, que va rebre una condemna de quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i 2018. La petició d'indult encara no s'ha resolt. A més, Duerto va participar en la causa oberta pels preparatius del referèndum sobiranista de l'1-0, que va acabar, amb l'informe d'un altre fiscal, amb l'amnistia de les persones que havien sigut imputades.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar aquest dimarts que l'eix de la investigació d'Esparreguera és un suposat delicte de malversació de cabals públics. És un dels que inclou al seu llistat de delictes de corrupció el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El mòbil de l'alt càrrec del Govern i els documents confiscats en un registre efectuat a l'Ajuntament d'Esparreguera es troben en una peça separada "reservada". Al terminal, els Mossos busquen missatges que poguessin estar vinculats amb la indagació judicial.
La causa que tramita la plaça d'instrucció 7 del Tribunal de Instància de Martorell és la que analitza si la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL) d'Esparreguera, finançada amb ajudes i contractes de diversos ajuntaments, va incórrer en un ús indegut de fons públics a l'acabar suposadament destinat part dels diners a pagar despeses personals de responsables de l'ens. D'altra banda, una peça separada i reservada de les indagacions és la que estudia el mòbil de Rivas, a més de documentació municipal sobre la contractació de la FIL.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió