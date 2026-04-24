Una foto de les pressions de l’ICE obté el World Press Photo

CAROL GUZY

La imatge de l’esquinç d’una família equatoriana –un matrimoni i tres fills–, separada l’agost del 2025 per agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE) dels EUA, feta per la nord-americana Carol Guzy, de 70 anys, és la Foto de l’Any premiada amb el World Press Photo. Reflex de les dures polítiques migratòries de Donald Trump, la va publicar el Miami Herald. El jurat va destacar el "desconsol" de la família. MONTSE MARTÍNEZ

