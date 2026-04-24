Israel ataca el Líban poques hores després de la treva anunciada per Trump
L’Exèrcit israelià va assenyalar a través de Telegram que les Forces de Defensa d’Israel van llançar aquest divendres un atac contra un llançacoets que van dir que havia disparat diverses vegades des del Líban contra el poble fronterer de Shtula
EFE
Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van llançar aquest divendres un atac contra un llançacoets que van dir que havia disparat diverses vegades des del Líban contra territori hebreu, poques hores després de la treva de tres setmanes anunciada pel president dels Estats Units, Donald Trump.
Segons va indicar l’Exèrcit israelià a Telegram, la zona israeliana atacada va ser el poble fronterer de Shtula, al nord del país, sense que les FDI hagin precisat si la presumpta agressió procedent del Líban es va produir abans o després de l’alto el foc anunciat des de la Casa Blanca.
El comunicat castrense també va afirmar haver atacat "un altre llançacoets carregat i a punt per disparar" que "representava una amenaça per als soldats de les FDI i l’Estat d’Israel".
Aquests atacs arriben després de la pròrroga de l’alto el foc anunciada per Trump després de les negociacions mantingudes a la Casa Blanca entre diplomàtics libanesos i israelians, però després que l’ambaixador hebreu davant les Nacions Unides, Danny Danon, digués que la treva "no és del 100%".
Durant les negociacions d’aquest dijous, el grup xiïta Hizbul·là (absent a Washington) va llançar diversos atacs contra el nord d’Israel que l’Exèrcit va interceptar. La milícia aliada de l’Iran, tot i ser l’autora dels atacs que es llancen des del Líban contra Israel, no ha participat en les converses de pau.
En aquest sentit, el Govern libanès ha rebutjat que l’Iran actuï en nom seu en els contactes que manté amb els Estats Units al Pakistan i ha apostat per un diàleg directe amb Israel, opció que Hizbul·là descarta.
La milícia va entrar en el conflicte regional en resposta a l’operació conjunta dels EUA i Israel contra l’Iran, cosa que va desencadenar una dura ofensiva hebrea contra el Líban que ha provocat 2.294 morts i 7.544 ferits en set setmanes, segons dades oficials.
