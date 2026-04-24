Una delegació de Junts acompanyarà Jordi Pujol al seu judici a Madrid

Jordi Turull, Josep Rull i Salvador Vergés són alguns dels dirigents de Junts que han visitat aquesta setmana l’expresident Jordi Pujol després de conèixer-se la seva citació per declarar davant l’Audiència Nacional dilluns vinent, malgrat que els forenses que el van examinar fa sis mesos van concloure que no estava "en condicions" de ser jutjat. Una situació que el partit ha denunciat com un acte d’"escarni", "infàmia" i "venjança" pel que, a parer seu, representa la seva figura política. Per aquest motiu, la formació ha informat aquest divendres que una delegació es desplaçarà aquell dia a Madrid per acompanyar l’expresident en la seva compareixença.
La comitiva estarà encapçalada pels vicepresidents Toni Castellà i Josep Rius i comptarà també amb la presència de l’adjunt a la presidència, Albert Batet; el portaveu al Parlament, Salvador Vergés; els diputats al Congrés Pilar Calvo, Isidre Gavín, Josep Maria Cervera, Marta Madrenas i Josep Pagès; així com els senadors Eduard Pujol, Teresa Pallarès, Francesc Ten i Joan Bagué. Un cop l’expresident accedeixi al tribunal, on els metges forenses hauran d’examinar si està en condicions de declarar, Rius atendrà els mitjans de comunicació.
Carles Puigdemont va explicar aquesta setmana que, si la seva situació judicial no impliqués una detenció en cas de tornar a Espanya, hauria "acompanyat" Pujol en el seu viatge a Madrid. "Ho hauria fet amb molt de gust", va escriure a X. Després d’aquest missatge, Turull, Rull i Vergés van publicar a la mateixa xarxa social fotografies de les visites que han fet a l’expresident els últims dies.
Pujol haurà de declarar per l’acusació d’associació il·lícita i blanqueig de capitals, delictes pels quals la Fiscalia sol·licita nou anys de presó. Tanmateix, des de Junts insisteixen que el procés respon a una "voluntat continuada d’humiliació". "És clarament una voluntat premeditada d’escarni i de venjança per tot el que simbolitza i encarna el president Pujol per a Catalunya", va escriure Turull a X. També ERC i els Comuns consideren inapropiada la seva citació pel seu estat de salut i per la seva edat, ja que té 95 anys.
