Les auditores de Puente destaquen el poder de Koldo a Transports
La cal·lígrafa reconeix la lletra de l’assessor d’Ábalos en els papers aportats per Aldama
Cristina Gallardo
La novena jornada del judici que se celebra al Tribunal Suprem contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor a Transports Koldo García i el comissionista Víctor d'Aldama va comptar ahir amb el testimoni de les responsables de l'auditoria que el titular de Transports Óscar Puente va encarregar sobre les adjudicacions per a la compra de mascaretes el 2020. Les expertes van ratificar les irregularitats que van observar i van manifestar que Koldo es va col·locar durant el procés d'adjudicació d'aquests contractes per sobre dels òrgans de contractació del Ministeri. "Crida l'atenció que hi havia un cap de gabinet per sobre dels assessors del ministre que no apareix gaire en tot el procés", va assenyalar una de les auditores, malgrat que van admetre que no van entrevistar García per fer el seu informe.
L'auditoria, coneguda l'agost del 2024, va revelar irregularitats en la tramitació i execució de dos contractes avalats pel llavors ministre José Luis Ábalos, i no va poder acreditar documentalment la recepció de 2,8 milions de mascaretes (equivalents a 7.262.832 euros) del lot de quatre milions amb destinació a les entitats públiques en l'àmbit del transport terrestre. També va revelar que Ábalos va validar que es dupliqués la compra inicialment prevista de mascaretes, de quatre a vuit milions d'unitats, que es va adjudicar a Soluciones de Gestión, l'empresa avalada pel comissionista Aldama.
Per la seva banda, María Eugenia Pérez Mateoi, l’experta cal·lígrafa que va fer un informe sobre l’escriptura de Koldo García per determinar si la lletra era la mateixa que apareixia en unes notes manuscrites en una llista d’expedients d’obra pública aportada pel comissionista Víctor d’Aldama –prova que demostraria que havien sigut objecte d’adjudicacions irregulars a canvi de suborns– va manifestar que tant el cos d’escriptura que va prendre l’assessor d’Ábalos al Suprem com la lletra de les notes manuscrites aportades per Aldama comparteixen "20 gestos tipus", cosa que la porta a concloure de manera "categòrica" que l’autor és el mateix.
