Macron: "Washington no ens protegirà"
B. R.
"El desafiament de la nostra Europa consisteix a ser més forta i més independent, perquè els EUA no ens protegiran més a llarg termini", va dir el president francès Emmanuel Macron, durant una trobada amb estudiants a Xipre, on els líders de la Unió Europea es van reunir ahir per debatre, entre altres coses, com reforçar la seva política de defensa.
"Encara hi són, és fantàstic, són aliats. Però Europa es va construir pensant que els EUA ens protegirien per a tota l’eternitat", va dir Macron. "Per a la vostra generació, crec que això ja no serà veritat", va reconèixer el president francès, que va apuntar com a exemples la postura de Washington respecte a Ucraïna, les amenaces a Groenlàndia i la guerra a l’Iran.
Precisament sobre el conflicte a l’Orient Mitjà, a la seva arribada a la cimera, Macron va afirmar que "l’important és que l’alto el foc pugui continuar", i va celebrar l’extensió anunciada pels EUA. També va insistir en la importància de reobrir l’estret d’Ormuz, i va reiterar la voluntat de França i el Regne Unit de contribuir a garantir la llibertat de navegació a la zona.
Macron va demanar a més que el cessament de les hostilitats s’estengui al Líban.
Subscriu-te per seguir llegint
