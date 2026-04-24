Govern d’ultradreta
Milei es llança una altra vegada contra la premsa i tanca les portes de la Casa Rosada als periodistes
El president argentí qualifica de "brosses repugnants" els reporters i pren una decisió inèdita fins i tot durant la dictadura de Videla
Abel Gilbert
"Brosses repugnants". El president d'Argentina, Javier Milei, va llançar una nova batalla contra els mitjans de comunicació en tancar les portes de la seu presidencial a les desenes de periodistes acreditats. Ho va fer ni més ni menys que enmig de la seva trobada amb Peter Thiel, el multimilionari estatunidenc que ha liderat l’acostament de Silicon Valley a Donald Trump. La fúria va tenir el seu correlat ideològic.
La relació de l’anarcocapitalista amb el periodisme en general s’ha enterbolit des que van esclatar una sèrie d’escàndols de corrupció que l’impliquen directament juntament amb la seva germana i secretària general de la presidència, Karina Milei. Les rodes de premsa s’havien convertit a més en un problema per al cap de ministres i portaveu del mandatari, Manuel Adorni, que es va veure obligat a imposar-se un silenci prolongat des de setmanes enrere a causa de les denúncies de presumpte enriquiment indegut que l’esquitxen.
Durant les recents Pasqües, Milei es va passar hores a X difonent prop de 1.000 missatges propis i aliens contra professionals de la premsa, d’acord amb el diari La Nación. En les últimes hores, l’extertulià televisiu va reactivar a més la seva consigna de "no odiem prou els periodistes".
En aquest context es va disposar que els cronistes acreditats a la seu de l’Executiu no puguin entrar fins a nou avís. Les autoritats van dir que aquesta mesura deriva d’una denúncia penal contra dos periodistes del canal televisiu Todo Noticias per presumpte "espionatge il·legal". L’acusació es basa en unes filmacions de passadissos i interiors de la Casa de Govern, pel que sembla, fetes sense autorització. "Paranoia total a la Rosada (seu de Govern)", va dir el portal La Política Online.
La sala de periodistes de la seu presidencial té una llarga història. Allà, i davant la sorprenent pregunta d’un cronista acreditat, José Ignacio López, l’aleshores dictador Jorge Videla es va veure obligat el 1979 a parlar per primera vegada sobre els desapareguts per raons polítiques. Gairebé tots els caps d’Estat van prendre la paraula en aquesta sala, a vegades de manera incòmoda, però mai es van atrevir a fer el pas de Milei.
El Fòrum de Periodisme Argentí (Fopea) va assegurar que la prohibició disposada pel Govern és d’"extrema gravetat institucional" i limita "la possibilitat que la societat conegui, comprengui i controli l’activitat dels seus governants". Per la seva banda, Adepa, l’entitat que agrupa totes les entitats periodístiques del país, va recordar que si bé és "legítim i benvingut" el debat sobre la tasca de la premsa, no ho és "l’insult i l’estigmatització personal, sobretot quan provenen d’altes autoritats".
L’estranya visita de Thiel
La prohibició es va aplicar en un dia d’arestes polítiques controvertides. Mentre els periodistes s’assabentaven que no podien ingressar a la seu de Govern, Milei estava reunit amb Thiel, propietari, entre altres empreses, de Palantir Technologies, que ha estat exercint un paper significatiu en els últims conflictes armats en la seva condició de desenvolupadora de plataformes d’anàlisi de dades, l’espionatge digital, l’ús de la intel·ligència artificial i els drons. Palantir té contractes amb l’Administració de Trump i l’Exèrcit. Amnistia Internacional la va denunciar pel seu paper en les accions letals de l’Exèrcit d’Israel a Gaza.
Thiel és un promotor convençut de les idees "acceleracionistes", segons les quals no existeix una compatibilitat entre el capitalisme i la democràcia. Aquesta última és vista com un límit al progrés tecnològic i la llibertat econòmica. Thiel, cofundador de la plataforma PayPal juntament amb Elon Musk, defensa un model tecnocràtic on l’eficiència empresarial substitueix la política. Per aquestes raons ha vingut a Buenos Aires a veure amb els seus propis ulls i durant dos mesos l’experiència anarcocapitalista. Va arribar acompanyat del seu marit, l’exvicepresident de BlackRock, Matt Danzeisen, i els seus fills. Segons el diari Perfil va pagar 12 milions de dòlars per una mansió al barri més car de la ciutat de Buenos Aires. Altres mitjans van consignar que amb prou feines va llogar aquesta casa per unes setmanes.
"El que passa amb Peter Thiel és terrible i que s’instal·li a l’Argentina és encara pitjor", va dir la dirigent centrista Elisa Carrió. "Va en contra de la República, la democràcia i les llibertats. És Pentàgon pur, és l’eix del mal". La presència del magnat coincideix amb un moment de forta radicalització de Milei, l’últim capítol del qual es va conèixer a Jerusalem, on es va considerar a si mateix no només nou rei Salomó sinó la millor espasa per derrotar el "satanisme" dels marxistes.
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut