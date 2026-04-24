Orient Mitjà
El ministre d’Exteriors de l’Iran viatja a Islamabad amb una petita comitiva i el Pakistán assegura que les negociacions amb EEUU "tindran lloc aviat"
Araghchi, la comitiva del qual és petita en comparació amb la de la primera ronda de converses, també té previst visitar Mascate i Moscú
Adrià Rocha Cutiller
El ministre d’Exteriors iranià, Abbás Araghchi, ha d’arribar durant la nit d’aquest divendres a Islamabad, la capital del Pakistan, per discutir la segona ronda de negociacions amb EUA, que han de "tenir lloc aviat", segons han assegurat fonts pakistaneses a la premsa.
Araghchi, tanmateix, arriba a Islamabad liderant una petita comitiva, sense l’acompanyament del president del Parlament, Mohammed Bagher Ghalibaf, un dels homes més poderosos de l’Iran actual i que va encapçalar la delegació de Teheran en la primera ronda de negociacions amb Washington. Aquella ronda, fa dues setmanes, va acabar en "fracàs", en paraules del mateix vicepresident estatunidenc, J.D. Vance, que va liderar la delegació estatunidenca.
Aquesta segona ronda —que podria tenir lloc aquest cap de setmana, però la realització de la qual encara no ha estat confirmada per cap dels dos bàndols— s’havia de celebrar dimecres passat, amb Vance cancel·lant a últim minut el seu viatge cap a Islamabad.
"Araghchi comença un Tour regional visitant primer Islamabad, i després Mascate [Oman] i Moscou per a discussions bilaterals sobre l’últim estat de la guerra d’EUA i Israel imposada sobre l’Iran", ha aclarit la televisió estatal persa.
L’Iran va donar plantada a les converses al·legant que EUA, amb el seu bloqueig a l’estret d’Ormuz, està "violant constantment" l’alto el foc temporal a la regió, estès aquest mateix dimarts de manera indefinida pel president estatunidenc, Donald Trump.
"L’Iran té davant seu una decisió important. Tenen l’oportunitat d’arribar a un acord. Així que al règim iranià li dic: el nostre bloqueig s’estreny a cada minut. Controlem Ormuz. No entra res. No surt res. Nosaltres tenim tot el temps del món. No tenim cap pressa per arribar a un acord", ha declarat aquest divendres a la premsa el secretari de Guerra estatunidenc, el controvertit Pete Hegseth.
Presència estatunidenca
Des de dilluns, i molt a pesar dels residents d’Islamabad, la capital pakistanesa ha estat posada en una gairebé quarantena total, amb 20.000 agents controlant la seguretat de la zona on es troba l’hotel Serena, que va acollir la primera ronda de negociacions i on s’hauria de celebrar la segona.
Al Pakistan, segons ha confirmat Washington aquesta setmana, hi ha un equip estatunidenc tècnic i de protocol. Vance, el cap negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, i el gendre de Trump, Jared Kushner —els tres homes que van liderar les converses amb l’Iran fa dues setmanes— no són en territori pakistanès.
Encara que es produïssin aquestes negociacions, tots dos països es troben en posicions encara molt allunyades, sobretot en dues grans qüestions: l’estatus de l’estret d’Ormuz, bloquejat tant per l’Iran com per EUA, i el futur del programa nuclear iranià. L’Iran assegura no estar disposat ni a entregar els seus 440 quilos d’urani altament enriquit ni a suspendre el procés d’enriquiment.
Fins al juny del 2025, la República Islàmica va arribar a enriquir urani a nivells superiors al 60%, molt propers al 90% necessari per desenvolupar la bomba atòmica i molt superiors al 3% requerit per crear energia nuclear d’ús civil.
