L’OTAN aclareix que el seu tractat no preveu la suspensió de cap membre després de les amenaces del Pentàgon a Espanya
L’article 13 del Tractat de Washington assenyala que "qualsevol de les parts podrà deixar de ser part" un any després d’"haver notificat la seva denúncia al Govern dels Estats Units"
EFE
L’OTAN ha aclarit que el Tractat de Washington, el document fundacional de l’Aliança Atlàntica, no preveu cap mecanisme per a la suspensió d’un Estat membre, després que el Pentàgon hagués sondejat aquesta opció contra Espanya entre els escenaris per castigar els aliats que no han donat suport a l’operació dels Estats Units a l’Iran, segons uns correus electrònics filtrats a la premsa.
"El Tractat Fundacional de l’OTAN no conté cap disposició relativa a la suspensió de la condició de membre de l’OTAN, l’expulsió o la participació limitada", ha indicat aquest divendres en declaracions a Europa Press un portaveu de l’Aliança Atlàntica en ser preguntat sobre l’assumpte.
L’única possibilitat que un Estat membre pugui deixar de formar part de l’Aliança Atlàntica és a voluntat pròpia, tal com recull l’article 13 del Tractat de Washington, que explica que "qualsevol de les parts podrà deixar de ser part" un any després d’"haver notificat la seva denúncia al Govern dels Estats Units".
Després de les filtracions que apunten als plans de Washington de temptejar el terreny per a l’expulsió d’Espanya de l’OTAN, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha restat importància a l’assumpte defensant que no ha rebut cap queixa formal per part de l’Administració de Donald Trump i reivindicant que Espanya és un soci "lleial" que compleix amb les seves obligacions amb l’aliança atlàntica.
"Nosaltres no treballem sobre e-mails, treballem sobre documents oficials i posicionaments que faci, en aquest cas, el Govern dels Estats Units. La posició del Govern d’Espanya és clara: absoluta col·laboració amb els aliats, però sempre dins del marc de la legalitat internacional", ha tancat Sánchez en declaracions als mitjans a la seva arribada a una cimera informal de líders de la Unió Europea a la capital xipriota, Nicòsia.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat anteriorment molt insistent en les seves crítiques cap a Espanya i altres socis de l’Aliança per, segons la seva opinió, la poca implicació d’aquests en la guerra a l’Orient Pròxim, arribant fins i tot a amenaçar amb la sortida del seu país de l’OTAN.
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut