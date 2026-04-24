Judici als Pujol
Els pèrits d’Hisenda conclouen els seus informes i es dona via lliure a la declaració de l’expresident Jordi Pujol i els seus fills
Dilluns vinent el tribunal examinarà l’estat de salut de l’exmandatari per determinar si pot declarar
Ángeles Vázquez
El focus està posat en dilluns, quan el tribunal de l’Audiència Nacional examinarà l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley per determinar si està o no en condicions de declarar i de defensar-se de les acusacions formulades pel fiscal contra ell: associació il·lícita i blanqueig de capitals. Després seran interrogats els seus fills i la resta dels acusats. Aquest divendres, tanmateix, també hi ha sessió i està previst que declarin més pèrits. Aquests experts explicaran els detalls i les conclusions dels seus informes sobre la fortuna de la família oculta a Andorra, que no va ser regularitzada davant la Hisenda espanyola fins al 2014.
La majoria de les operacions sota sospita les va fer el primogènit de l’expresident, Jordi Pujol Ferrusola, que és l’acusat per al qual se sol·licita la pena de presó més alta, en concret 29 anys. Els pèrits continuaran escrutant els seus negocis, desenvolupats no només a Espanya, sinó també a Mèxic i Gabon. La Fiscalia sosté que es tracta de contractacions simulades per camuflar comissions presumptament il·legals pagades per determinades constructores a canvi d’obra pública. L’acusació pública també sosté que existeixen préstecs inexistents per justificar moviments de fons.
