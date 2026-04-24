El probable nou cavall de Troia de Putin a la UE
Els analistes preveuen que el primer ministre electe de Bulgària, Rumen Radev, mantindrà la cautela al principi, tot i que alerten que a llarg termini podria unir forces amb altres governs prorussos a la Unió Europea.
Marc Marginedas
Rumen Radev, primer ministre electe de Bulgària emergit de les eleccions legislatives de diumenge, podrà formar el primer Govern en majoria dels últims 30 anys de l’Estat balcànic. I tot i que predir les actuacions futures d’un dirigent polític que simpatitza amb el Kremlin equival a moure’s en el terreny de la incertesa, la majoria dels analistes descarten que, almenys a curt termini, la Unió Europea (UE) revifi l’exemple de Viktor Orbán, el primer ministre ultradretà d’Hongria, derrotat recentment a les urnes, que s’ha esforçat en els últims anys a bloquejar totes les iniciatives en favor d’Ucraïna. No obstant, el panorama podria canviar si en les successives cites electorals del 2027 va consolidant-se una massa crítica de governs populistes prorussos en diferents països europeus.
"No crec que, a curt termini, hagi de bloquejar decisions", diu des de Sofia per a EL PERIÓDICO Maria Simeonova, directora de l’oficina per a Bulgària del Consell Europeu per a les Relacions Exteriors. "Durant la campanya electoral no es va mostrar radical (respecte a Rússia i la guerra d’Ucraïna) i va assegurar que no impediria a la UE adoptar decisions", continua. De fet, la mateixa UE acaba d’aixecar el veto a decisions que estaven en llista d’espera per l’obstruccionisme de Budapest, com el préstec de 90.000 milions d’euros a Ucraïna o el vintè paquet de sancions contra Moscou.
Simeonova i altres analistes preveuen que, almenys en l’arrencada del seu mandat, Radev es concentrarà a implantar l’agenda interna del seu programa polític, en particular la reforma de la justícia, la consolidació de l’Estat de dret i la lluita contra la corrupció, per a la qual cosa fins i tot es preveu que uneixi forces amb la formació política europeista Continuem amb el Canvi.
Corrupció i suborn
Les seves energies, reitera l’analista búlgara, probablement es dirigiran "al desmantellament del sistema oligàrquic corrupte" vinculat a l’ex primer ministre Boyko Borissov, que va governar el país balcànic entre el 2017 i el 2021, i a Delyan Peevski, líder del Moviment pels Drets i les Llibertats i individu sancionat als EUA i el Regne Unit sota l’acusació de desviació de fons, corrupció i suborn.
"La implantació de l’Estat de dret" serà un altre dels capítols al qual el nou primer ministre búlgar haurà de prestar atenció, al constituir una part rellevant del programa polític que l’ha impulsat a la presidència, segons afirma Simeonova. Una reforma que va viure dimecres el seu primer episodi amb la dimissió del fiscal general en funcions, Borís Salafov, vinculat a Borissov i Peevski. "Fa temps que hauria d’haver abandonat el càrrec", va opinar la presidenta, Iliana Iotova. Per implantar aquestes actuacions, recorda la publicació Balkan Insight, Radev requerirà una supermajoria parlamentària, a la qual la coalició centrista Continuem amb el Canvi ja ha expressat la seva disposició a unir-se.
És l’actitud que pugui adoptar en el futur l’Executiu de Radev el que inquieta més els analistes, que recorden que, quan un líder o una formació política té una majoria tan rellevant com la de Bulgària Progressista, sempre hi ha temptacions d’intentar capturar l’Estat. "El 2027 serà any d’eleccions a Europa. Si els populistes guanyen en comicis i arriben a controlar una massa crítica de països", llavors Radev podria sentir-se temptat d’unir forces amb ells, valora l’especialista.
En qualsevol cas, les capacitats de la UE d’exercir pressió sobre Bulgària si les coses es compliquen són àmplies. A l’octubre, la Comissió Europea va decidir posposar el pagament de 216 milions d’euros procedents dels fons Next Generation davant de la falta de progressos a establir una comissió independent de lluita contra la corrupció.
Servidors cap a Moscou
L’actitud del prorús Radev en l’actual context geopolític europeu marcat per la guerra d’Ucraïna dependrà també d’eventuals serveis passats en els quals hagi pogut incórrer amb el Kremlin i amb la seva infraestructura d’influència. En el cas del primer ministre sortint hongarès, es va informar al seu dia que, als anys 90, hauria rebut diners de la lògia mafiosa russa Solntsevo, dirigida per Semió Mogilièvitx. Radev, segons l’especialista búlgar Ruslan Trad, que es troba al capdavant de la publicació d’investigació Kapital, va arribar a la presidència després de les eleccions del novembre del 2016 gràcies a una operació de la intel·ligència russa admesa "de manera privada" pels seus integrants.
