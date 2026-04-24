Turisme català
L’encantador poble medieval de Catalunya amb tresors prehistòrics
El municipi conserva la història intacta des del neolític
Andrea Valenzuela García
Catalunya compta amb molts pobles medievals que reuneixen entre els seus carrers llocs que val la pena visitar, ja sigui per la seva gastronomia, per la seva història, per la seva natura o pels seus monuments. Però no tots mantenen l’essència intacta del neolític amb pintures rupestres i una ciutat ibèrica, com sí que ho fa una localitat a Tarragona.
Els tranquils carrers empedrats i l’entorn natural protegit haurien de ser motiu suficient per voler visitar aquest poble.
Municipi medieval
A la Ribera d'Ebre es troba, sobre un turó entre les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, la localitat de Tivissa, un dels pobles més encantadors de Tarragona, segons 'National Geographic'.
Amb 209 km², és el municipi més extens de la comarca, i té 1.657 habitants repartits entre la capital municipal de Tivissa i les localitats de Darmós, Llaberia i Serra d'Almos, segons les dades del 2025 de l’Idescat.
L’activitat econòmica principal és l’agricultura de secà, amb cereals, ametllers i oliveres. Tot i que també s’hi produeix un excel·lent vi i oli d’oliva verge amb Denominació d’Origen Protegida. Fins i tot tenen una llarga tradició de ceràmica i l’activitat vinculada al turisme és cada vegada més intensa.
L’enorme interès per visitar-lo ve per la natura dels voltants, amb muntanyes, boscos i camins; i pel gran patrimoni històric que guarda tresors des del neolític.
Pintures rupestres Patrimoni de la Humanitat
A les coves del Cingle, del Pi, del Ramat i del Taller es conserven pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1998.
Les pintures són d’estil llevantí, un estil pictòric prehistòric caracteritzat pel naturalisme narratiu, que representa figures humanes i animals en escenes dinàmiques de caça.
Estan situades a set quilòmetres del centre municipal i s’hi pot accedir mitjançant una ruta de senderisme senyalitzada. Tot i que les coves estan tancades al públic per conservar-les, s’ofereix una reproducció de cada pintura a l’exterior.
Poblat ibèric del Castellet de Banyoles
Un dels jaciments ibèrics més importants de Catalunya és el poblat prop de Tivissa on la tribu ibèrica dels ilercavons es va establir al voltant del segle IV aC fins a l’arribada dels romans, al final del segle III aC.
El poblat ibèric del Castellet de Banyoles és un dels més grans de Catalunya (unes 4,5 hectàrees), està situat en un turó triangular elevat sobre el riu Ebre. Limitat per penya-segats i barrancs, només s’hi pot accedir per un petit pas, on s’alcen dues torres pentagonals, "únic exemple d’aquest tipus d’estructura en el món ibèric", segons el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Està format per molts habitatges de diferents nivells socials, disposats al voltant d’un gran espai central. Des que es va descobrir el 1912, s’han dut a terme diverses fases d’excavació que encara estan actives.
Nucli històric de Tivissa
El nucli històric de Tivissa manté l’ambient medieval, amb carrers estrets on encara es reconeix la muralla del segle XIV entre les façanes de les cases i es conserven algunes de les obertures: el portal d’Avall i el portal de l’Era.
Els punts d’interès són les restes del castell d’origen sarraí, i les cases pairals amb escuts i balconades a les façanes, com Ca Eloi (segle XV), Cal Rei, Ca l’Hostal (segle XVI), Ca la Capellana (segle XVIII) o Ca Ventura (segle XV).
També es recomana veure l’església de Sant Jaume, que consta de tres parts: l’església Vella, la capella del Roser i l’església Nova (segles XIII-XIX). A més, la plaça de la Baranova és l’espai més representatiu del poble, que ofereix grans vistes a l’entorn natural.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut