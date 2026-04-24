Per evitar-ne la destrucció
Puigdemont demana al Suprem que li entregui el material requisat de l’1-O per conservar-lo
Gisela Boada
L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha sol·licitat al Tribunal Suprem que li entregui el material requisat durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 per garantir-ne la "custòdia, conservació i preservació", en resposta a la decisió de l’alt tribunal d’autoritzar-ne la destrucció la setmana passada.
En un escrit adreçat a la Sala Segona, Puigdemont demana ser designat dipositari d’aquests objectes en la seva condició d’expresident i com a "màxim responsable institucional" de la convocatòria del referèndum. A més, reclama la suspensió cautelar de la destrucció del material, acordada a instàncies de la Direcció General de la Policia de la Generalitat.
La petició arriba després que el Suprem avalés el passat 16 d’abril la destrucció de tot el material intervingut durant la jornada de l’1-O, amb l’única excepció d’"una o dues mostres" de cada objecte, que quedarien sota custòdia judicial. El material, confiscat pels Mossos d’Esquadra i emmagatzemat en diverses dependències policials, havia de ser centralitzat abans de procedir a eliminar-lo.
Puigdemont argumenta que aquests objectes estan "directament vinculats a un esdeveniment de significació institucional, política i històrica extraordinària" i que formen part "indissociable" de la memòria democràtica de Catalunya. En aquest sentit, adverteix que la seva destrucció suposaria una "pèrdua irreparable" d’elements amb valor testimonial i patrimonial.
L’expresident proposa que el material es conservi en el marc de l’Oficina del President, en lloc de ser destruït, per garantir-ne la preservació i el valor històric. Mentrestant, Puigdemont continua a l’estranger a l’espera que es resolgui l’aplicació de la llei d’amnistia sobre els delictes que se li atribueixen precisament per l’organització d’aquell referèndum.
