Rajoy declara que l’«operació» per buscar els diners de Bárcenas va ser «legal»
L’expresident nega davant del tribunal que l’extresorer del PP li entregués la caixa b / Cospedal admet que va veure Villarejo, però sense fer-li "encàrrecs"
Tono Calleja Flórez
L’expresident del Govern Mariano Rajoy va declarar ahir davant del tribunal de l’Audiència Nacional que jutja l’operació Kitchen que és "absolutament fals" que Luis Bárcenas li entregués "el romanent de la caixa b del partit" i que ell es girés a la seva butaca i destruís la fotocòpia en una màquina de destrucció de papers, com va explicar l’extresorer del PP dilluns passat, també en qualitat de testimoni davant els magistrats.
L’interrogatori de l’expresident del Govern, que va durar una mitja hora, es va desenvolupar d’una manera molt travada. L’advocada que representa l’acusació que exerceix el PSOE, Gloria de Pascual, feia preguntes i l’expresident del PP contestava amb un lacònic "no". Tot això acompanyat de contínues interrupcions de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que no va deixar passar una a la lletrada per evitar que se sortís de l’objecte del judici. Un estira-i-arronsa que va començar des que l’advocada va preguntar al testimoni si se’l coneixia com a "M. Rajoy, "RAJ", "el Asturiano" o "el Barbas". "Jo em dic Mariano Rajoy, com tothom sap, i després cadascú em diu com vol; per tant, pregunti-ho a ells", es va regirar.
A les objeccions de la presidenta, que van obligar l’advocada del PSOE a formular protestes contínuament, s’hi va sumar el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, que també va interrompre la lletrada per advertir els magistrats que el que preguntava l’acusació popular era aliè a la causa.
"Es va adequar a la legalitat"
Després d’assenyalar que ell tractava més amb ministres que amb secretaris d’Estat, Rajoy va admetre que probablement va tractar amb Jorge Fernández Díaz sobre el cas Gürtel i la causa relativa al finançament il·legal del partit. "És possible que comentéssim alguna cosa amb ell perquè era un tema que no era grat, però conseqüències d’allà, cap", va assegurar.
Rajoy va abandonar les seves respostes monosil·làbiques per fer una defensa ferma dels acusats. En concret, al respondre a l’advocat de l’excomissari José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, que l’havia interpel·lat sobre si es va arribar a interessar per una investigació que es va portar a terme des de la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia sobre els comptes de Bárcenas a l’estranger. En aquell moment, l’expresident del Govern va argumentar, literalment, el següent: "En tot aquest tema no hi ha hagut cap operació política. Després vam conèixer que hi va haver una operació policial, perquè […] el seu objectiu fonamental era el que havia d’haver sigut sempre: agafar els diners del senyor Bárcenas i esbrinar qui eren els seus testaferros. Per això és una operació policial i, com vostè comprendrà, ni el ministre ni el secretari d’Estat ni el president del Govern estan en les operacions policials. I jo estic absolutament convençut que aquesta operació policial es va adequar totalment a la legalitat".
"Vam arribar a la conclusió que Bárcenas no era el que deia, amb totes les dades que teníem a sobre de la taula, així ho vam pensar", va dir, i va matisar que la seva relació amb l’extresorer va canviar quan es va saber que guardava 48 milions a Suïssa.
Reunions amb l’excomissari
Ahir, també va declarar la que va ser el seu número dos al PP, María Dolores de Cospedal. L’exsecretària general va assegurar que, tot i que ella pensés que amb l’excomissari José Manuel Villarejo s’havia reunit quatre vegades, deurien ser "vuit o nou", sempre al seu despatx, perquè no hi havia amistat ni se n’anaven de copes junts, tot i que després va admetre una en una cafeteria, i el seu cap de gabinet, José Luis Ortiz, digués poc després que almenys una altra va ser al Ministeri de Defensa i que la majoria de les entrevistes van partir del policia, però alguna també la va proposar la política. En el que Cospedal no va variar és en el que tenia més interès a aclarir: "Jo li vaig fer preguntes, no encàrrecs, són coses diferents".
L’interrogatori a Cospedal va ser permanentment interromput per la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que tot just entrar la testimoni a la sala de vistes, la va informar que com que va estar imputada i, en el seu cas, es va decretar el sobreseïment provisional de les actuacions, podria haver vingut acompanyada d’un advocat i no contestar al que considera que podia perjudicar la seva defensa. L’exministra va assegurar que contestaria a tot, perquè hauria dit el mateix "com a testimoni i com a imputada".
"¿No va tenir cap relació remunerada amb el senyor Villarejo?", li va preguntar l’advocada del PSOE. La presidenta del tribunal es va avançar en la resposta: "Remunerada sona fatal". La testimoni va negar haver fet cap pagament per part del PP a l’acusat per al qual es demana la pena més alta en la causa, 19 anys de presó.
