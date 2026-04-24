Sant Jordi 2026
Sumar registra una llei contra la publicitat d’aliments poc saludables amb multes de fins a 600.000 euros

La iniciativa proposa prohibir el subministrament de begudes amb un alt nivell de cafeïna a menors de 16 anys

ACN

Madrid

Sumar ha registrat una proposició de llei al Congrés per regular la publicitat d'aliments i begudes no saludables i evitar que arribi a nens i adolescents. La iniciativa posa el focus en la regulació de la publicitat amb un alt contingut de sucres, greixos i sal i té com a objectiu reduir l'obesitat, el sobrepès i les malalties relacionades amb els hàbits alimentaris. Entre d'altres, la proposta planteja limitar els anuncis dirigits a menors, reforçar la informació nutricional i establir un règim sancionador amb multes que poden arribar als 600.000 euros. També vol prohibir el subministrament de begudes amb un alt nivell de cafeïna a menors de 16 anys, incloent-hi les begudes energètiques.

La intenció d’aquesta proposta és protegir la salut pública i denunciar l’exposició a la publicitat d’aliments ultraprocessats perjudicials, així com la "ineficiència" dels mecanismes actuals d'autoregulació per frenar aquesta situació.

La proposició, segons el partit, sorgeix a causa de l’increment de la introducció d’aliments ultraprocessats a les dietes infantils, un fet que està estretament lligat al sobrepès, l’obesitat i altres problemes de salut.

Davant d’aquest escenari, la proposició de llei planteja prohibir o limitar la publicitat d’aliments no saludables que pugui arribar a menors de 18 anys, incloent-hi entorns com centres educatius, parcs o instal·lacions esportives, amb restriccions en un radi de 150 metres. També preveu l’obligació d’incloure advertències nutricionals clares en els anuncis.

La llei incorpora, a més, limitacions a la venda i promoció de begudes amb un alt contingut de cafeïna a menors i estableix un règim sancionador que contempla multes de fins a 600.000 euros en els casos més greus. Segons Sumar, l’objectiu és “garantir la protecció de la seva salut i reforçar els seus drets com a consumidors vulnerables”.

