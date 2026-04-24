Els racons de Vic que formen part de la història del cinema i de la televisió

Amb el seu inconfusible aire medieval i la seva herència cultural, Vic és un tresor per a cineastes que busquen escenaris carregats d’història, cosa que assegura que la capital d’Osona sigui el teló de fons de produccions cinematogràfiques i televisives.

Des de la seva plaça Major fins a la seva catedral i el temple romà, la ciutat ha estat testimoni de diverses pel·lícules i sèries que han sabut capturar-ne l’essència. Si ets un amant de les curiositats del cinema i la televisió, et diem els dos llocs de Vic on la ficció i la realitat s’entrellacen en un mateix escenari.

La plaça Major

Un dels llocs més emblemàtics de Vic, que ha aparegut en diverses produccions, és la plaça Major. Amb la seva gran extensió i envoltada d’edificis històrics amb arcs porticats, aquesta plaça s’ha utilitzat en diverses pel·lícules d’època. En destaca l’aparició a la pel·lícula 'Pa Negre' (2010), dirigida per Agustí Villaronga i basada en la novel·la homònima d’Emili Teixidor.

A la cinta, guanyadora de 9 premis Goya i 13 Gaudí, la plaça de Vic es converteix en un lloc crucial per recrear l’ambient rural i ombrívol del franquisme a Catalunya.

La catedral

La imponent catedral de Sant Pere de Vic, amb la seva barreja d’estils arquitectònics (romànic, gòtic, barroc i neoclàssic), ha estat un lloc clau per a diverses produccions que busquen escenaris religiosos amb un aire medieval.

A la sèrie de televisió 'Isabel', que es va emetre a RTVE entre el 2011 i el 2014 i que narra la vida d’Isabel la Católica, el temple i els seus voltants van servir com a escenaris per a múltiples escenes. El seu interior es va convertir en el lloc idoni per ambientar les intrigues i la devoció religiosa de l’època.

Nike retallarà 1.400 empleats, principalment en tecnologia, després de guanyar un 35% menys i preveure una caiguda d'ingressos

Hisenda permet reduir fins a 4.500 euros en la renda pels fills

Acord en l’ERO de Limak: els 399 acomiadats del Camp Nou seran indemnitzats amb 33 dies per any i almenys 10.000 euros

Una advocada experta en herències explica els 3 motius pels quals sempre cal fer testament: “Molta gent creu que si no té cases o terrenys no cal fer-ne”

Detenen tres homes per sostreure combustible a una quinzena d'autobusos

Sumar registra una llei contra la publicitat d’aliments poc saludables amb multes de fins a 600.000 euros

El jutge del cas Pujol defensa que l'expresident comparegui a Madrid per "no caure en l'edatisme"

