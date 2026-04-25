Entrevista
Andrí Movtxan, activista ucraïnès a la flotilla: «Els que resisteixen a l’ocupació a Gaza i a Ucraïna tenen molt més coratge que nosaltres»
Natural de Kíiv, però criat durant gran part de la seva vida a Kherson, és un dels dos ucraïnesos a bord de la Global Sumud Flotilla. Una missió que per a ell busca també «trencar» amb el bloqueig mediàtic d’Israel a l’espai postsoviètic
Javier Ojembarrena Alba
Andrí Movtxan parla des del port d’Augusta, a l’illa italiana de Sicília, on la Global Sumud Flotilla ha fet escala en la seva missió a la Franja de Gaza. Aquest activista i escriptor ucraïnès s’afegeix ara a una expedició que va sortir el 15 d’abril des de Barcelona carregada d’ajuda humanitària per a l’enclavament palestí, i a la qual no va poder unir-se abans perquè la seva sol·licitud va ser aprovada només quatre dies abans d’abandonar port.
Va néixer a Kíiv, la capital d’Ucraïna, però va passar gran part de la seva infància a Kherson, una de les regions més afectades per la guerra i que és sota control rus des del 2014. Per aquest fet, Movtxan, que fa una decada es va refugiar a Espanya fugint de la persecució de l’extrema dreta al seu país, comprèn de primera mà el sentiment del poble palestí davant l’ocupació israeliana. Una de les raons, explica, per les quals va voler unir-se a la flotilla malgrat no comptar amb cap experiència al mar.
¿Quins motius el van portar a sumar-se a la flotilla?
L’any passat, quan vaig veure la flotilla i tot el moviment al seu voltant, vaig pensar que havia de ser allà. Que seria bo representar Ucraïna. I quan vaig veure que estaven preparant-ne una de nova a la primavera, vaig decidir que seria la meva missió i que havia de fer tot el possible per unir-m’hi. Per a mi, el desafiament més gran serà lluitar contra els marejos. Però és una cosa normal. I respecte a la missió, no la veig des de l’heroisme. Perquè la gent que resisteix a l’ocupació, els que es resisteixen a l’imperialisme en diferents parts del món, tant a Palestina com a Ucraïna, tenen moltíssim més coratge que nosaltres.
¿Què s’ha trobat a l’arribar?
Quan estava en camí no sabia què esperar. Perquè una part de l’esquerra italiana és molt estalinista i dona suport a Rússia. Però les meves expectatives estaven equivocades. Hi ha bastanta gent que ha fet missions humanitàries a Ucraïna: un noi dels Estats Units que va ser paramèdica a Ucraïna; una noia dels Països Baixos que ha enviat fa poc un comboi humanitari; uns nois de Turquia i Itàlia que ajuden els anarquistes ucraïnesos i que van conèixer el meu germà, que és a l’Exèrcit. És una meravella que hi hagi tantes interseccions de moviments solidaris entre Ucraïna i Palestina.
¿Hi ha confiança a arribar fins a Gaza?
El pla és arribar d’aquí a dues o tres setmanes. Però per descomptat, hi ha moltes probabilitats que ens interceptin. Diria que gairebé del 100%. Però l’any passat un barco gairebé va aconseguir arribar a la costa. Llavors hi havia moltes embarcacions i Israel va utilitzar gairebé totes les seves forces. Aquest any tenim a prop del doble i esperem que alguns puguin arribar a la costa. Ens diuen que mentalment hem de preparar-nos per arribar, però hem d’estar preparats per a un escenari en el qual ens interceptin.
Entenc que d’alguna manera la guerra a l’Iran afecta la missió, perquè Israel està pendent del que passa allà i al Líban...
No sé com pot afectar la nostra missió. Però sí que preocupa alguns companys que creuen que podem patir certa violència. Però no crec que això passi, perquè Israel està sota una pressió internacional molt gran. I tot i que no és suficient per superar l’ocupació, ja estan sota una gran atenció mediàtica. Això ens fa confiança.
¿Podria dir-me quanta ajuda humanitària porta la flotilla?
No sé els números. És clar que no és gaire perquè els barcos són petits i estan plens de gent. Però la tasca més important és obrir un pas humanitari per poder portar més ajuda a través d’un corredor marítim.
¿Ha coincidit amb algú d’Ucraïna?
Sí, a la missió estem dos ucraïnesos. Una companya feminista i defensora de drets humans, i jo. Veig la nostra participació com una cosa molt important perquè som les veus d’Europa Oriental sobre Gaza. Perquè la percepció d’aquest conflicte als nostres països no és tan clara com a Espanya. Hi ha molta propaganda d’Israel als països post soviètics. Allà, els propagandistes, on el 20% de la població és russoparlant, poden arribar al públic directament en rus. De fet, el nostre YouTube està ocupat pels seus pseudoexperts militars i politòlegs. El que fa que el públic vegi només un costat manipulat, mentre que el sentir dels palestins no es transmet. Per això la nostra missió no és només trencar el bloqueig marítim a Gaza, sinó també el bloqueig mediàtic a l’espai postsoviètic.
¿Hi ha algun altre company d’Europa de l’Est?
No. I això és una mica trist perquè demostra que els nostres països no estan enfocats a Palestina. Però alhora em provoca cert orgull perquè els ucraïnesos som pioners en aquesta missió. Tenint la nostra pròpia guerra, amb el nostre país patint la invasió annexionista més gran després de la Segona Guerra Mundial, encara trobem recursos per donar solidaritat a altres pobles que lluiten per la seva llibertat.
¿Creu que l’agressió russa fa que el poble ucraïnès se senti més pròxim al palestí?
Els dos pobles pateixen ocupació, annexions i colonització als territoris ocupats. Tant a Cisjordània com a Ucraïna, on hi ha colons que es mouen des de Rússia per alterar la composició ètnica d’aquests territoris. Hi ha molts paral·lelismes i això hauria de ser obvi per al nostre poble, però no és així.
¿A què es deu això?
Primer, per la propaganda. Segon, perquè des d’Ucraïna, des de Rússia, des de Bielorússia, hi ha molta emigració de jueus a Israel. Tots tenim amics o col·legues que van emigrar a Israel, i normalment és més còmode confiar en l’opinió de coneguts. I tercer, perquè Israel és un país molt occidentalitzat. I per a part dels europeus és més còmode trobar paral·lelismes amb ells. Però per a mi ha de ser clar qui és l’opressor i qui és l’oprimit, i tota la gent que vol justícia ha d’estar amb l’oprimit.
Parlant de coneguts que van emigrar a Israel ¿Té algú allà amb qui mantingui relació?
Sí, molts que es van mudar des de Kíiv: excol·legues, veïns i una exnòvia que no em parla per la meva posició. Però és difícil mantenir la relació. Perquè quan la gent arriba a un altre país, especialment a un com Israel, normalment vol demostrar més lleialtat a l’Estat i a la societat nova. I per això són fins i tot més sionistes que la gent d’allà. Però a l’altre costat conec bastanta gent russoparlant o ucraïnesoparlant d’Israel que és molt crítica cap a la política del seu Estat i donen recolzament als palestins.
