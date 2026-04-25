Canvis migratoris
Atrapats «entre el castrisme i el trumpisme»: la població cubana es dobla a Espanya mentre Trump endureix el setge a l’illa
La comunitat cubana gairebé s’ha duplicat en una dècada i accelera des del 2022, entre la crisi interna, la pressió de Washington i la recerca de regularització i nacionalitat per la llei de Nets
Irene Benedicto
La comunitat cubana a Espanya creix més ràpid que mai. Mentre Donald Trump endureix la seva pressió sobre Cuba i manté un discurs hostil cap a la migració, Espanya obre vies de regularització per a persones en situació incerta. Les dades de l’INE mostren el salt: de 130.747 residents el 2016 a uns 287.500 cubans establerts a Espanya segons les primeres estimacions a principis del 2026. Gairebé el doble en una dècada. L’èxode va augmentar a partir de l’estiu del 2021, quan la crisi humanitària i la repressió a l’illa es van agreujar.
Osmany Suárez, professor universitari cubà, va sortir de l’illa llavors, després de publicar un text crític sobre l’educació superior i la corrupció. «Vaig ser sancionat amb separació de la universitat i del càrrec de professor», explica a EL PERIÓDICO. També van arribar les amenaces: «Em van acusar de relacions amb la CIA i ser una amenaça per a la Revolució Cubana».
Doble asfíxia
La principal destinació de la diàspora cubana ha sigut, durant moltes dècades, la veïna costa de Miami. Es calcula que hi ha més d ’1,8 milions de persones nascudes a Cuba que viuen fora del país (l’última xifra oficial de l’ONU és del 2024). Llavors, els Estats Units concentrenven més del 74 % de la diàspora i Espanya, l’11,5 % (tres vegades més que el següent destí, Mèxic).
Però tot i que és aviat perquè les estadístiques ho reflecteixin, la tornada de Trump a la Casa Blanca ha fet que molts cubans s’ho pensin dues vegades abans d’anar als EUA, per les seves amenaces de «prendre l’illa» i per la seva repressió contra la població migrant, fins i tot la de llarg recorregut als EUA, com els cubans a Florida. Mentrestant, els que van optar per migrar Europa senten que van prendre l’alternativa més segura.
La pressió es nota als consolats espanyols. En resposta, Espanya va ampliar des del febrer un 35% les cites per legalització de documents a Cuba, de 1.000 a 1.350 setmanals. La mesura arriba mentre milers de cubans esperen residència, regularització o nacionalitat per la llei de memòria democràtica,coneguda com a llei de Nietos. El Govern espanyol també ha anunciat una nova seu diplomàtica a Camagüey, per descongestionar l’Havana i donar servei a l’est del país, evitant llargs desplaçaments a través de l’illa en un moment especialment crític pels problemes per accedir al carburant.
La tornada de Trump a una línia més dura cap a l’Havana afegeix pressió a una societat exhausta. Suárez parla d’una doble asfíxia: dins, un Estat que controla la vida quotidiana; fora, una política nord-americana que estreny el marge de supervivència. «A la pressió interna s’hi suma ara la pressió externa», resumeix.
Per Suárez, l’embargament nord-americà agreuja la crisi, però no pot servir d’excusa permanent. «Que tinguis un embargament econòmic des de fa 60 anys no justifica una política d’aclaparament i assetjament constant contra la teva població», afirma. El seu diagnòstic és clar: «Tot el que té a veure amb l’illa se supedita als extrems de poder: entre el castrisme i el trumpisme».
Els que marxen tampoc es deslliguen de Cuba. «Els cubans que estem fora hem de mantenir els nostres pares. Si no enviem la remesa, si no enviem menjar, aquestes persones acaben morint», explica. Per això descriu molts residents a l’illa com a «ciutadans ostatges».
Espanya com a destinació possible
Claudia Calviño era una productora de cine independent reconeguda a Cuba, sempre al punt de la censura, però la pel·lícula que va produir,Santa i Andrés, vaser un cop definitiu. Mai va ser projectada a l’illa i el va posar sota focus constant. «La pel·lícula ens va posar a la policia política tot el dia als baixos del nostre apartament», explica a aquest diari. Però va ser el seu marit, periodista, al qual van llançar primer.
«Jo me’n vaig anar per amor i per dignitat», resumeix. «Si jo habito un espai on la persona que estimo i pare del meu fill no pot existir, o on el meu propi treball no pot existir, a mi també em van prémer», afegeix. Van aconseguir sortir per a Espanya, amb el seu fill, tot just un nadó, i van haver de tornar a començar des de baix. «Em van preguntar si sabia fer un Excel. I és clar, jo havia produït 15 pel·lícules», explica. Però, amb paciència, van tornar a construir la seva vida professional i familiar.
Va haver de travessar un duel, però sent gratitud per l’estabilitat. «Quan vens de Cuba, on l’educació i la salut estan pràcticament a lamort i, saber que pots anar al metge i atendran el teu fill a les dues de la matinada és increïble», diu Calviño, que reflexiona sobre el dol del migrant: «Se m’ha passat la ràbia una mica amb Cuba i ara em va quedant cada vegada més dolor», diu, conscient dels que es van quedar allà atrapats.
Canvi polític, no violència
Calviño mira amb rebuig l’enduriment de Trump, però admet una contradicció: qualsevol possibilitat de canvi a Cuba desperta esperança. «Per molt fàstic, por i terror que em provoca Trump, hi ha alguna cosa en la idea que hi pugui haver un canvi que em genera esperança», diu. El límit és clar: «No recolzaria una invasió de cap manera. Estic en contra d’absoluta de tota violència».
A Cuba, afirma, molta gent desitja un canvi polític profund. Però això no significa recolzar una sortida bèl·lica, un espai que de vegades costa fer comprendre. Calviño troba a faltar una alternativa. «M’agradaria que hi hagués un líder polític cubà amb un pensament progressista, preocupat per les persones i pels drets humans», afirma. Però creu que el sistema ha bloquejat qualsevol intent de renovació i quan algú ha començat a despuntar, l ’han «aniquilat».
Suárez coincideix. Mira amb escepticisme iniciatives com les de la flotilla internacional anunciada en recolzament al poble cubà, diu que arriba tard i substitueix l’atenció real per escenografia política. «Fa moltíssims anys que aquesta crisi humanitària està passant a Cuba sense rebre atenció real», afirma. «Aquesta illa no aguanta una disputa simbòlica més», s’exaspera. La sortida continua. Cuba perd població. Els EUA endureixen posicions, discurs i polítiques. I Espanya guanya pes com a destinació.
