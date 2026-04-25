Eleccions a Andalusia
El CIS situa Moreno a prop de la majoria absoluta davant la caiguda de Vox
El baròmetre concedeix al PP un 43,6% dels vots, 18 punts per sobre del PSOE, que consolida l’estancament
L’extrema dreta perdria tres punts i podria baixar dels actuals 14 diputats
El 41,9% dels andalusos descriuen com a bona o molt bona la gestió del govern autonòmic
JAVIER ALONSO / PATRiCIA GODINO
Juanma Moreno està cada vegada més a prop de la majoria absoluta en les eleccions del 17 de maig a Andalusia gràcies a l’estancament de Vox i les males perspectives del PSOE, que amb María Jesús Montero al capdavant lluita per evitar el seu pitjor resultat i caure per sota dels 30 escons. El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) va publicar ahir els resultats de la seva enquesta sobre les eleccions, que consolida la tendència marcada per tots els sondejos públics i privats difosos en les últimes setmanes.
El CIS, dirigit per José Félix Tezanos i amb una tendència a un biaix d’esquerra en la seva mostra, ha donat així un altre impuls al PP en la seva estratègia de marcar la campanya com una tria entre "estabilitat o enrenou" sense marge per a cap altra alternativa possible que una majoria absoluta o una negociació molt difícil amb Santiago Abascal. Alhora, ha donat un altre cop a les expectatives electorals del PSOE i de Vox a falta d’una setmana perquè comenci la campanya. Concretament, concedeix al PP un percentatge de vot del 43,6%, 18 punts per sobre del PSOE, que es queda amb un 25,8%, mentre que a Vox el deixa en la tercera posició amb un 10,3%.
Millor que el 2022
Amb aquestes dades, el PP fins i tot podria superar el percentatge de vots obtingut el 2022 amb la seva majoria absoluta (43,13%), mentre que els socialistes se situarien tan sols un punt per sobre de les dades que va aconseguir Juan Espadas (24%), cosa que no necessàriament es traduiria en un nombre més gran d’escons. Pel que fa a Vox, cauria i perdria tres punts, cosa que el podria situar per sota dels seus actuals 14 diputats.
L’estimació de l’enquesta difereix molt de les dades que mostraven els estudis previs a la convocatòria electoral, en què es plantejava que la formació de Santiago Abascal podia aspirar fins i tot a disputar la segona plaça amb el PSOE. Ara, segons el nou sondeig, Vox no supera els socialistes en cap de les vuit províncies.
En relació amb el repartiment d’escons d’aquestes tres posicions, el CIS marca una enorme forquilla en totes les candidatures a causa de l’estret marge pel qual estan en disputa els últims escons de cadascuna de les circumscripcions. Així, al PP n’hi atorga de 51 a 59, al PSOE de 27 a 34 i a Vox de 8 a 17. No obstant, l’escenari que l’enquesta considera més probable és que el PP obtingui els 55 parlamentaris que marquen la majoria absoluta, el PSOE amb un lloc més que el 2022 (31) i Vox amb 13, és a dir, per sota del resultat que van obtenir fa quatre anys. Endavant Andalusia està més a prop dels sis i Per Andalusia se situa en quatre.
El CIS constata un tomb en l’esquerra andalusa amb una pujada d’Endavant Andalusia, la formació d’esquerra andalusista que dirigeix José Ignacio García, que podria aspirar a triplicar la seva actual representació i arribar als set diputats. Mentrestant, la coalició entre Podem, Sumar i IU en comptes d’enfortir aquest espai el debilitaria, ja que el deixaria entre 4 i 5 escons i un 6,9% dels vots.
Valoració dels candidats
És clau en aquest sentit la bona valoració de José Ignacio García, que se situa com el segon candidat amb un suport més alt entre els enquestats (després de Juanma Moreno) i és fins i tot el tercer que apareix en les respostes de preferit per a la presidència de la Junta d’Andalusia, abans que Antonio Maíllo.
L’últim estudi del CIS sobre Andalusia es va difondre fa tot just dues setmanes i arribava a la conclusió que Moreno és el líder més ben valorat i l’únic que aprova (amb una nota de 5,87), mentre que la candidata del PSOE, l’exvicepresidenta del Govern María Jesús Montero (3,93), queda relegada al quart lloc i es veu superada pels candidats de les altres dues forces d’esquerra, Per Andalusia i Endavant Andalusia. Únicament el cartell electoral de Vox, Manuel Gavira (3,32), treu una més mala nota que Montero.
La tendència es manté també en aquest estudi electoral. Segons indica l’enquesta, Moreno és el favorit per ser president per al 43,8% dels enquestats, mentre que María Jesús Montero amb prou feines és la preferida per al 20,7%. Sobre les valoracions, només aprova Juanma Moreno amb un 5,78, mentre que María Jesús Montero obté un 3,84, una nota que només empitjora el líder de Vox, Manuel Gavira, amb tan sols un 3,34.
No només la figura de Juanma Moreno manté una valoració positiva, sinó també la gestió de la Junta d’Andalusia, ja que el 41,9% dels enquestats la descriuen com a bona o molt bona després de vuit anys de govern.
Enquesta elaborada a l’abril
L’enquesta del CIS s’ha construït entre el 10 i el 18 d’abril, és a dir, en un context polític marcat per la guerra de l’Iran i les relacions entre Espanya i els Estats Units a causa de la posició del Govern de Pedro Sánchez. En aquell moment ja s’havia conformat la coalició de Per Andalusia amb la incorporació de Podem a l’aliança entre IU i Sumar. El resultat, segons apunta aquesta mostra, és que poden arribar a empitjorar els resultats.
L’enquesta es produeix després de les eleccions d’Extremadura, Castella i Lleó i l’Aragó, i mentre els parlaments autonòmics estaven bloquejats. Posteriorment, s’han tancat acords a Extremadura i a l’Aragó que no s’han tingut en compte en l’estudi.
En total, s’han fet 8.000 entrevistes repartides per totes les províncies a través de telèfons fixos i mòbils de manera que el marge d’error se situa en l’1,1%.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: "He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda"