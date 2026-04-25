Full de ruta
Els Comuns treballen per "implicar" immigrants en la seva campanya
Sara González
Recuperar l’alcaldia de Barcelona és el principal anhel que tenen els Comuns en les eleccions municipals de l’any que ve, tot i que no l’únic. Gerardo Pisarello, alcaldable a la capital catalana, té entre mans el difícil repte de ser el successor d’Ada Colau al capdavant de la candidatura, però consolidant un perfil propi. Nascut a l’Argentina, està disposat a aixecar la bandera de la Catalunya diversa i a capitanejar una de les estratègies en les quals està treballant el partit, que és "implicar" en la seva campanya, però també en les seves llistes, col·lectius d’immigrants, en un moment de creixement de partits com Vox i Aliança Catalana.
"Una de les fórmules per frenar l’extrema dreta és posar al capdavant aquests col·lectius davant les forces reaccionàries", defensa la coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, en declaracions a EL PERIÓDICO. Ella mateixa es va reunir fa unes setmanes a Vic amb un centenar de persones migrades o descendents per "animar-les" a exercir un rol polític, en unes trobades que també estan organitzant en altres municipis amb un índex significatiu d’immigració, com Figueres i Salt. "La diversitat ha d’arribar als consistoris", afirma. En els últims dies s’han posat al capdavant de la defensa de la regularització aprovada pel Govern, així com de la rèplica davant les iniciatives per prohibir el burca tant al Congrés com en municipis com Lleida.
Jornada a Sant Feliu
D’aquesta aposta, així com de la necessitat d’incorporar a les seves files joves d’entre 18 i 24 anys, especialment dones, en parlaran avui en la jornada municipalista que celebren els Comuns a Sant Feliu de Llobregat per tancar un full de ruta que serà validat el 9 de maig pel consell nacional del partit. En les eleccions del 2023, la formació va perdre la meitat de les alcaldies que ostentava i es va quedar amb les vuit actuals. Sant Feliu va ser una de les que va caure pel camí.
