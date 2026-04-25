Una expulsió inviable
Atès que els Estats Units no han invocat l’article 5 del tractat de l’OTAN per iniciar la guerra contra l’Iran, Espanya no ha violat el document ni els protocols al negar-se a ajudar. En la pràctica, Trump només pot intentar un aïllament diplomàtic del Govern de Sánchez a l’Aliança.
Beatriz Ríos
L’agència de notícies Reuters publica aquest divendres que el Pentàgon estaria estudiant suspendre la participació d’Espanya a l’OTAN, en resposta a la política del Govern de Pedro Sánchez respecte a la guerra a l’Iran, però el cert és que el tractat que estableix les bases legals de l’aliança no contempla aquesta possibilitat. Firmat l’abril de 1949, el Tractat de l’Atlàntic Nord és el document fundacional de l’OTAN. Amb la seva firma, es va crear formalment una aliança la principal particularitat de la qual és el principi de defensa col·lectiva. És a dir, si ens toquen a nosaltres, ens toquen a tots. De fet, l’article 5 preveu l’ús de la força per defensar qualsevol país que sigui atacat.
L’article 10 del tractat estableix que els membres de l’OTAN podran acordar per unanimitat convidar altres països a unir-se. Perquè un país pugui entrar en l’aliança ha de ser democràtic, estar compromès amb la resolució pacífica de conflictes i estar disposat a contribuir militarment, segons els protocols.
A la pràctica, el procediment és llarg. Quan un país és convidat, s’inicia un procés de negociacions durant el qual l’Estat en qüestió haurà de posar en marxa una sèrie de reformes per integrar-se a l’aliança. Quan està llest per entrar, l’Estat en qüestió ha de dipositar l’instrument d’adhesió davant el Govern dels Estats Units. Aquí sí que els Estats Units tenen un paper fonamental perquè estan encarregat d’informar la resta de la petició d’un nou membre. Però fins i tot la decisió última sobre la seva entrada continua prenent-se per unanimitat. Espanya es va unir al bloc el 1982 i va quedar totalment integrada a l’aliança el 1998.
No, "el Tractat Fundacional de l’OTAN no contempla cap disposició per a la suspensió dels membresia a l’OTAN o l’expulsió", han confirmat a EL PERIÓDICO fonts de l’aliança, tampoc cap dels protocols. A més, les decisions en l’aliança es prenen per unanimitat, així que, tot i que a la pràctica es pogués, és pràcticament impossible que tirés endavant. L’única via per abandonar l’aliança és voluntària. Com estableix l’article 13, el país que decideixi deixar de ser membre sortirà del bloc un any després de notificar-ho.
Sense informar els aliats
Va ser els Estats Units qui va iniciar la guerra contra l’Iran de manera unilateral amb una sèrie de bombardejos coordinats amb Israel, dels quals no van informar els aliats. Atès que Washington no ha invocat l’article 5 en cap moment, la negativa d’Espanya a participar en la guerra de manera activa o passiva no viola el tractat.
En la pràctica, Washington sí que estaria violant el tractat. L’article 1 estableix que els membres de l’OTAN es comprometen "a resoldre qualsevol controvèrsia internacional en què puguin veure’s involucrades per mitjans pacífics, de manera que no es posi en perill la pau, la seguretat i la justícia internacionals, i a abstenir-se en les seves relacions internacionals de recórrer a l’amenaça o a l’ús de la força de qualsevol forma incompatible amb els propòsits de les Nacions Unides". Qualsevol acció militar preventiva és contrària al dret internacional.
A la pràctica, l’únic que pot fer la Casa Blanca és mirar d’aïllar diplomàticament Espanya dins de l’organització. Per exemple, els Estats Units podrien intentar pressionar per excloure Espanya o limitar la seva influència en el Consell de l’Atlàntic Nord, l’òrgan de decisió política de l’OTAN.
Un soci també pot autoexcloure’s. Budapest va optar per no participar en els esforços de l’Aliança per entrenar soldats ucraïnesos, a canvi de no bloquejar que els altres aliats continuessin endavant. L’altra via de pressió de Washington podria reduir la cooperació amb Espanya, l’intercanvi d’informació o la participació del país en algunes missions.
Malestar dels socis
El pes dels Estats Units en l’aliança és inqüestionable, però aïllar un país membre per diferències polítiques seria inacceptable per a bona part dels aliats. Especialment en un assumpte en el qual Espanya, a diferència d’Hongria, és molt lluny d’estar sola. El Govern espanyol no és l’únic que ha rebutjat obertament participar en la guerra iniciada pel president Donald Trump. Absolutament tots els aliats ho han fet i, de fet, el malestar entre els socis per no haver sigut informats dels atacs és notable.
En segon lloc, perquè tot i que Espanya sigui a la cua en inversió en defensa, és un dels aliats amb més pes a les missions de l’OTAN a tot el continent. L’Exèrcit espanyol està desplegat a Letònia amb capacitats terrestres i aèries, també a Romania, Eslovàquia o Turquia, i participa en la policia aèria del Bàltic. Aïllar Espanya, per a la resta d’aliats, seria disparar-se un tret al peu.
A més, fins i tot en un context de tensió, la presència militar dels Estats Units a Espanya és importantíssima. L’Exèrcit nord-americà és present a les bases de Rota i Morón. Washington s’arriscaria a perdre una presència militar fonamental per a la seva defensa, tot i que no estigui podent fer-ne ús en aquest moment, si Espanya decideix respondre.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: "He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda"