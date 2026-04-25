Memòria anual
La Generalitat va rebre l’any passat 9.100 milions de ciberatacs
Vuit de cada 10 amenaces van ser repel·lides al moment pels sistemes de seguretat
Quim Bertomeu
La Generalitat i les entitats del sector públic de Catalunya van rebre 9.100 milions d’intents del ciberatac el 2025, 2.200 milions més que el 2024. Aquesta és la xifra més rellevant i inquietant que es recull en la memòria anual de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, l’organisme encarregat de detectar, prevenir i investigar tota mena d’amenaces contra les infraestructures digitals catalanes. Del total de ciberatacs, més de 7.000 milions es van bloquejar de forma immediata amb els sistemes de seguretat que té la Generalitat. Això significa que vuit de cada deu van ser repel·lits al moment. Dels 2.000 milions que van aconseguir superar la primera barrera, 6.544 es van catalogar com a incidents de ciberseguretat, és a dir, episodis que van requerir l’atenció i dedicació de l’Agència. Aquesta xifra és gairebé el doble que la de l’any passat, quan en van ser 3.372.
¿A què es deu aquest augment? La directora de l’Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero, explica que respon a dos grans factors. D’una banda, i aquesta és la part negativa de l’assumpte, a "un increment de les ciberamenaces" a escala global, que cada vegada són més complexes i van evolucionant amb noves estratègies. De l’altra, i aquesta és la part positiva, perquè "han augmentat les capacitats de detecció" de la mateixa agència i, per tant, cada vegada és més efectiva a l’hora de protegir el sector públic. El sector que més ciberincidents va patir és l’universitari, amb 2.931 casos, seguit pel sanitari (2.162) i la Generalitat (1.962). L’àmbit universitari és especialment vulnerable, ja que sovint s’hi descarreguen programes que poden contenir programari maliciós capaç de robar credencials i infiltrar-se en els sistemes. El sector sanitari, per la seva banda, presenta una complexitat més gran perquè el seu personal no sempre té facilitat amb la tecnologia. De fet, vuit de cada deu incidents tenen l’origen en un error humà.
26 incidents greus
Dels més de 6.500 ciberincidents del 2025, la majoria van ser d’"impacte baix", però 234 van requerir una "gestió complexa" per la "sofisticació dels atacants". D’aquests, 26 van ser etiquetats com a "incidents greus" i van obligar a constituir un comitè de crisi.
