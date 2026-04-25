Júlia Nueno, investigadora dels crims d’Israel a Gaza: "La IA genera el miratge que la guerra ha de seguir"
El tribunal de la Haia cita el treball de la dissenyadora computacional catalana
Carles Planas Bou
El treball de la catalana Júlia Nueno amb l’agència Forensic Architecture ha sigut citat pel judici de Sud-àfrica contra Israel davant el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia.
Israel utilitza IA per identificar els objectius dels seus atacs.
Utilitza tres sistemes. Un és Gospel, que identifica estructures que tenen possible ús com a base per a Hamàs. Una altra és Lavander, que escull objectius i atorga a tota la població de Gaza una puntuació de l’1 al 100 segons la probabilitat de pertànyer a la resistència armada. No hi ha presumpció d’innocència. Està criminalitzant tota la població. Un altre, anomenat Where is Your Daddy (¿Dónde está tu papá?), avisa quan un objectiu arriba a casa seva per bombardejar-la.
Israel ha utilitzat la IA per decapitar el règim a l’Iran.
Les tecnologies de recol·lecció de dades que semblava que s’havien utilitzat en l’àmbit civil per a les xarxes socials estan sent utilitzades en l’àmbit militar, i de manera igual les tecnologies de l’àmbit militar tornen a revertir en les tecnologies com els models de llenguatge (IA) que utilitzem.
¿Serveix per a la repressió?
Repetidament l’Exèrcit d’Israel estableix controls biomètrics on fan fotos i graven palestins desplaçats. Els serveix per mapar qui creua, qui no, i establir relacions entre les persones per generar nous objectius militars. Quan es disposa d’un sistema capaç de produir objectius militars de manera pràcticament inesgotable, s’entra en una lògica que pot acabar justificant la prolongació indefinida de la guerra.
Un scroll infinit de motius perquè no hi hagi pau.
L’octubre del 2023, a Gaza ja es parlava de 40.000 objectius generats pel sistema Lavender. El maig del 2025 es va tornar a informar de milers de nous objectius, i també s’ha vist amb Trump a l’Iran, on després de setmanes de bombardejos s’al·lega la creació de milers de nous objectius. Així, la IA s’entén més com una tecnologia per justificar i perpetuar la guerra que no pas com una eina de precisió, generant el miratge que el conflicte ha de continuar.
