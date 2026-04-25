Precampanya electoral
Junts celebrarà una convenció el 30 de maig amb el focus en les municipals
Els postconvergents preveuen designar el seu candidat a Barcelona abans de la trobada i posar al dia el seu ideari en habitatge, seguretat i llengua
Carlota Camps
A falta d’un any per a les eleccions municipals, els partits comencen a activar la seva maquinària per arribar amb tot preparat a la campanya. Junts, la formació que lidera el mapa local a Catalunya en nombre absolut d’alcaldies, reunirà tots els seus representants territorials el 30 de maig vinent en una convenció municipalista amb la mirada posada en els comicis del 2027, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Aleshores, el partit espera haver aclarit la incògnita del seu candidat a la plaça més important: Barcelona.
La trobada, que serà presencial i l’emplaçament del qual encara no s’ha tancat, se celebrarà just a un any de les urnes i s’emmarca en l’estratègia de la formació per reforçar la seva implantació territorial i actualitzar el seu discurs polític en l’àmbit local. La direcció vol arribar a l’inici del curs polític després d’estiu, amb el treball avançat i amb un full de ruta definit que li permeti revalidar la seva posició com a primera força municipal a Catalunya en nombre d’alcaldes, malgrat que el PSC governa per a més població, això és, en consistoris amb molt més poder.
La cita servirà per traçar els principals eixos que marcaran el debat públic en els pròxims mesos. "Es tracta de posar en comú molts dels temes que ocupen i preocupen el món municipal", resumeixen fonts de la formació a aquest diari. Entre les qüestions que s’abordaran figuren la immigració, la seguretat i la gestió del padró, tres àmbits en els quals els postconvergents han reforçat el seu discurs l’últim any, al costat d’altres com la vivenda o la llengua catalana. Previsiblement, també es debatran assumptes que han escalat en el full de ruta intern del partit i que tenen el seu aterratge en l’àmbit local, com la prohibició del burca, que Junts va portar al Congrés, tot i que va ser tombada. Tots ells es perfilen com a qüestions centrals de cara a les eleccions.
També servirà per articular un discurs comú davant els nous fronts que s’han anat obrint, com la regularització extraordinària d’immigrants – a la qual Junts s’oposa –, un àmbit en el qual els ajuntaments tenen un paper clau. I, de la mateixa manera, s’abordaran reptes com l’accés a la vivenda. En aquest sentit, el partit buscarà coordinar les polítiques que defensa al Congrés –on preveu tombar la setmana vinent el decret de pròrroga dels contractes de lloguer–, el Parlament i els ajuntaments. Una de les línies que previsiblement traslladarà a la seva campanya per a les eleccions municipals és la seva aposta per combatre les ocupacions, en coherència amb la posició que manté en les diferents institucions.
Distància amb Aliança
A més, com a teló de fons, la convenció permetrà actualitzar el posicionament polític del partit en un moment en què busca reforçar el seu perfil propi en l’àmbit local i diferenciar-se d’Aliança Catalana, la formació independentista d’extrema dreta que, segons diverses enquestes, podria disputar-li part de l’electorat a determinats municipis.
Junts ja ha utilitzat aquest format en anteriors ocasions. El maig del 2025 va celebrar una convenció municipalista a Vic, on va aprovar un document amb mesures per endurir les condicions d’accés al padró, una qüestió que ha guanyat pes en el debat local i que també ha sigut un dels eixos del discurs d’Aliança Catalana, especialment a l’Ajuntament de Ripoll. Mesos després, a l’octubre, va organitzar una segona cimera –en aquest cas telemàtica– centrada a debatre el reglament intern per a l’elecció de candidats, que posteriorment va ser validat en un congrés nacional.
