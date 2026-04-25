Cita als tribunals
El jutge del cas Montoro iniciarà el dia 30 els primers interrogatoris
El magistrat ordena a 16 bancs comprovar els moviments de l’exministre durant 20 anys
Ángeles Vázquez
El jutge de Tarragona Rubén Rus, que investiga el cas Montoro, ha citat entre el 30 d’abril i el 12 de maig els primers vuit investigats en la causa després que n’aixequés el secret el juliol passat. Així consta en una providència del 21 d’abril, a la qual ha tingut accés aquest diari, en què el magistrat no inclou l’exministre Cristóbal Montoro ni la resta de responsables de l’empresa Equipo Económico.
Entre aquests hi ha els directius de Messer Ibérica Karl Andrea Hauck i Rubén Folgado, que compareixeran el 30 d’abril i que van ser assenyalats com els autors d’una cadena de correus electrònics que els impliquen en la trama. En el cas de Folgado, arriba a reconèixer que per obtenir un benefici en un impost "la via més directa, com sempre, és pagar a l’equip econòmic que té contacte directe amb el ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro".
L’objectiu que tenien, segons el jutge Rus, era aconseguir una modificació legislativa amb la finalitat d’obtenir una rebaixa en l’impost especial sobre electricitat". Folgado, ara director general de Messer Ibérica, nomenat l’11 de juny del 2025, és membre de la junta directiva de la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya.
Consensuar amb el ministre
En un correu electrònic que va ser interceptat per part dels cossos policials, del 5 de desembre del 2012 a la 1.30 hores, Karl Andrea Hauck, llavors director general de Messer Ibérica, remet un missatge al que era el seu director tècnic, Rubén Folgado (ara és director general de la firma), els dos imputats pel jutge, en què sota l’epígraf d’"oferta d’Equipo Económico", s’escriuen: "És el tema de l’impost i està consensuat amb l’AFGIM (Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals) per a totes les gasistes espanyoles", concreta l’e-mail. Després assenyala que si és "el tema de l’AFGIM la resposta és positiva", però que "en cas contrari" s’ha de "consensuar" amb Montoro.
Els altres sis citats són Patrick Emmanuel Marcel Jozon (8 de maig); Teresa Rasero Guerrero (8 de maig), Jorge Pedrazuela Prieto (8 de maig), Eduardo Gil Elejoste (12 de maig), Carlos Romero Moreno (12 de maig).
El jutge Rubén Rus ha lliurat diferents manaments a 16 entitats bancàries per poder analitzar els moviments registrats en els últims 20 anys en els comptes en què l’exdirigent del PP, el seu germà i altres investigats consten "com a titular o autoritzat". Són aquells a què els experts de l’Agència Tributària que van realitzar l’informe entregat el 16 de febrer no van tenir accés. En la interlocutòria, el magistrat concreta les entitats i comptes concrets que, com va avançar EL PERIÓDICO al març, va ordenar investigar en relació amb l’exdirigent del PP i altres imputats en el cas, conforme havien sol·licitat els investigats per completar l’informe que li havien pressenat en què es xifra en 35,5 milions els ingressos del despatx Equipo Económico.
A l’informe s’adona de la "cridativa amortització d’una hipoteca" per part del que va ser responsable d’Hisenda durant el Govern d’Aznar i Rajoy en relació amb els ingressos coneguts, dada en què els investigadors reconeixen que no van poder accedir a tots els comptes, raó per la qual el cap de la Unitat de Suport d’Hisenda a la Fiscalia Anticorrupció va sotmetre a consideració del jutge "la conveniència" de poder accedir a tots els seus comptes i productes bancaris.
El magistrat acorda lliurar manament al Banc Santander – incloses les que pogués procedir del Popular –, Banc Sabadell, CaixaBank, BBVA, Openbank, Unicaja, Banco Inversis, Bnext Electronic Issuer, Revolut Bank, Banco Banifa, Caja Rural de Jaén, Caja Rural del Sur, Renta 4 Banco, Ibercaja, Deustsche Bank i Bankinter per obtenir informació bancària que hi poguessin tenir l’exministre, Equipo Económico i la resta d’investigats.
