L’Audiència diu haver convocat Pujol per evitar l’"edatisme"
El president del tribunal explica que no busca estigmatitzar l’excap del Govern, sinó assegurar-se que no pot declarar
Ángeles Vázquez
El focus del judici als Pujol ja està posat dilluns, quan el tribunal de l’Audiència Nacional determinarà si l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley està o no en condicions de declarar i de defensar-se de les acusacions formulades pel fiscal contra ell pels delictes d’associació il·lícita i blanqueig de capitals. Conscient d’això, el president del tribunal, José Ricardo de Prada, ha volgut aclarir aquest divendres que el motiu pel qual ha decidit obligar-lo a desplaçar-se a Madrid no és "estigmatitzar-lo", sinó que obeeix a la necessitat de no caure en "edatisme" i poder determinar amb els seus propis ulls, si l’exmandatari català està en disposició o no de respondre pels fets dels quals està acusat.
Fonts jurídiques consultades per EL PERIÓDICO assenyalen que en les seves paraules De Prada ha deixat entreveure que no li han agradat certes informacions i comentaris que s’han produït, especialment a Catalunya, en relació amb la seva decisió que Pujol Soley hagi de comparèixer en persona a la seu de l’Audiència Nacional de San Fernando de Henares, a Madrid. El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, va demanar a l’Audiència Nacional "seny" perquè s’evités el desplaçament, atesa la seva avançada edat i l’informe pericial que se li va practicar al començar el judici, en el qual s’afirmava que no estava en condicions de ser jutjat.
El seu metge personal, Jaume Padrós, ha afirmat aquest mateix divendres a la SER: "Fer-lo anar cap allà em sembla una mica cruel, per dir-ho suaument. Sembla com si el tribunal no es fiés dels forenses que el van examinar aquí". Ha afegit: "Tinc l’esperança que això sigui simplement un ritual, que el jutge vulgui demostrar a la cort de la capital que no es doblegui davant algú que representa el poder polític".
El doctor va qualificar d’"inimaginable" que l’obliguin a declarar perquè "seria un atemptat gravíssim contra els drets humans", ja que "no està en condicions de defensar-se" ni de sostenir una "argumentació dialèctica", perquè té "afectada la memòria" i presenta signes de deteriorament cognitiu i físic que no són estranys en "un home de 95 anys".
Anar-hi no és declarar
El magistrat va assenyalar que "la presència" de Pujol o la seva "sortida del procediment requereix la presència física perquè el tribunal pugui apreciar" en quines condicions es troba. Va precisar que fer-lo anar a Madrid no respon al fet que el tribunal tingui interès que declari presencialment o per videoconferència, sinó a la necessitat de comprovar directament el seu estat real. Quan va començar el judici, Pujol va comparèixer per videoconferència i es va posar a disposició del tribunal.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: "He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda"