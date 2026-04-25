Tensió global
L’Iran i els EUA aclareixen la via a una segona ronda de diàleg
Israel ataca un llançacoets al Líban poques hores després de la treva de tres setmanes anunciada per Trump
Adrià Rocha Cutiller
Després de diverses jornades de plantada i pessimisme en les negociacions, ahir l’Iran i els EUA van enviar en direcció a Islamabad les seves pròpies delegacions, que s’haurien de reunir en els pròxims dies. L’Iran ha enviat el seu ministre d’Exteriors, Abbas Araghchi, cap al Pakistan, segons ha confirmat Teheran, mentre que els Estats Units hi han desplaçat el seu cap negociador, Steven Witkoff, i el gendre del president, Jared Kushner. L’Iran, però, assegura que el viatge d’Araghchi és només per a "qüestions bilaterals amb el Pakistan".
Araghchi arriba a Islamabad liderant una petita comitiva, sense el president del Parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf, un dels homes més poderosos actualment al país i qui va encapçalar la delegació de Teheran en la primera ronda de negociacions amb Washington. Aquests contactes, fa dues setmanes, van acabar en "fracàs", en paraules del mateix vicepresident nord-americà, J.D. Vance, que va liderar la delegació nord-americana.
Aquesta segona ronda –que podria tenir lloc aquest cap de setmana però no ha sigut encara confirmada– s’ havia de celebrar dimecres passat, amb Vance cancel·lant en l’últim minut el seu viatge cap a Islamabad. "Els iranians volen parlar en persona, i el president ha volgut donar una oportunitat a la diplomàcia. Vance tan sols viatjarà si sentim que això és un ús necessari del seu temps", va declarar ahir la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
"Aragóchi comença un tour regional primer visitant Islamabad, i després Masqat [Oman] i Moscou per a discussions bilaterals sobre l’últim estat de la guerra dels EUA i Israel imposada sobre l’Iran", va aclarir la televisió estatal persa. L’Iran s’ha retirat de les converses al·legant que els Estats Units, amb el bloqueig de l’estret d’Ormuz, estan "violant de manera continuada" l’alto el foc temporal a la regió, prorrogat de forma indefinida aquest dimarts pel president nord-americà, Donald Trump.
"L’Iran té davant seu una decisió important. Tenen l’oportunitat d’arribar a un acord. Així que al règim iranià li dic: el nostre bloqueig s’esprem a cada minut. Controlem Ormuz. No entra ni surt res. Nosaltres tenim tot el temps del món; no tenim cap pressa per arribar a un acord", va declarar a la premsa el secretari de Defensa nord-americana, Pete Hegseth.
Aldea fronterera
Per la seva banda, les Forces de Defensa d’Israel van llançar ahir un atac contra un llançacoets que van dir que havia disparat diverses vegades des del Líban contra territori hebreu, poques hores després de la treva de tres setmanes anunciada per Trump, va informar l’agència Efe. Segons l’Exèrcit, la zona atacada va ser el llogarret fronterer de Shtula, al nord del país, sense precisar si l’agressió procedent del Líban es va produir abans o després de l’alto el foc anunciat.
Càncer de Netanyahu
Tumor benigne
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va ser diagnosticat amb un càncer benigne de pròstata fa més d’un any, una cosa que ja era pública, però no que es va sotmetre durant mesos a un tractament de radioteràpia que va ser «completament exitós» i que va acabar amb la «desaparició total de la lesió», segons va comunicar ahir l’oficina del mandatari.Netanyahu va demanar un retard de dos mesos a la publicació del seu informe mèdic perquè no es fes «en plena guerra i així evitar que el règim terrorista de l’Iran continués difonent propaganda falsa contra Israel». «Va ser un descobriment de forma accidental d’un càncer de pròstata en etapa primerenca», i «sense metàstasi», apunta el document.
