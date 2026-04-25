Milei tanca les portes de la Casa Rosada als mitjans de comunicació
Abel Gilbert
"Escombraries repugnants". El president de l’Argentina, Javier Milei, va llançar una nova batalla contra els mitjans de comunicació al tancar les portes de la seu presidencial a les desenes de periodistes acreditats. Ho va fer ni més ni menys que enmig de la seva trobada amb Peter Thiel, el multimilionari nord-americà que ha liderat l’acostament de Silicon Valley a Donald Trump. La fúria va tenir el seu correlat ideològic.
La relació de l’anarcocapitalista amb el periodisme en general s’ha enterbolit des que van esclatar una sèrie d’escàndols de corrupció que l’involucren directament juntament amb la seva germana i secretària general de la presidència, Karina Milei. Les rodes de premsa s’havien convertit a més en un problema per al cap de ministres i portaveu del mandatari, Manuel Adorni, que es va veure obligat a dir-se a un prolongat silenci des de setmanes enrere a causa de les denúncies de presumpte enriquiment indegut que l’esquitxen.
Durant les recents pasqües, Milei es va passar hores a X difonent prop de 1.000 missatges propis i aliens contra professionals de la premsa, d’acord amb el diari La Nación. En les últimes hores, l’extertulià televisiu va reactivar a més la seva consigna de "no odiem prou els periodistes".
.En aquest context es va disposar que els cronistes acreditats a la seu de l’Executiu no puguin entrar fins a nou avís. Les autoritats van dir que aquesta mesura deriva d’una denúncia penal contra dos periodistes del canal televisiu Todo Noticias per presumpte "espionatge il·legal". L’acusació es basa en unes filmacions de passadissos i interiors de la Casa de Govern, pel que sembla fetes sense autorització. "Paranoia total a la Rosada (seu de Govern)", va dir el portal La Política Online.
La sala de periodistes de la seu presidencial té una llarga història. Allà, davant la sorprenent pregunta d’un cronista acreditat, José Ignacio López, el dictador Jorge Videla es va veure obligat el 1979 a parlar per primera vegada sobre els desapareguts per raons polítiques.
