Tensió global
El Pentàgon planteja castigar els socis de l’OTAN que no col·laboren en la guerra
Un correu intern revelat per l’agència Reuters suggereix que els EUA estudien suspendre Espanya de l’Aliança
"Estem complint les nostres obligacions", respon Sánchez
Washington també estudia revisar la seva postura sobre la sobirania britànica a les illes Malvines
Ricardo Mir de Francia
La frustració de Donald Trump amb els seus aliats de l’Aliança Atlàntica per haver-se negat a cooperar en la guerra unilateral llançada pels Estats Units i Israel contra l’Iran es tradueix en alguna cosa més que rebequeries i menyspreus públics. Un correu intern del Pentàgon filtrat a l’agència Reuters, en què s’aborden potencials mesures de càstig contra els aliats "problemàtics", suggereix la possibilitat de suspendre la participació d’Espanya a l’OTAN o revisar la postura nord-americana sobre la disputada sobirania britànica a les illes Malvines. El president Pedro Sánchez va treure ferro de les insinuacions assenyalant que Espanya compleix les seves obligacions a l’OTAN i només respon a la postura oficial d’altres governs. Per la seva banda, té els mateixos estatuts de l’Aliança, que no preveuen la suspensió dels seus membres.
Frustració
La circular interna del Pentàgon expressa la frustració de Washington pel rebuig o les reticències d’alguns dels seus aliats a concedir accés, estacionament i sobrevol (ABO, en les sigles en anglès) a les seves forces armades durant l’ofensiva a l’Iran, segons va revelar un funcionari nord-americà a Reuters. Uns requisits que al correu es descriuen com "el mínim indispensable a l’OTAN". No es diu res, però, de les insolències prèvies de Washington, que ni tan sols va consultar amb els seus socis les seves intencions a l’Iran. Un menysteniment que va coure a moltes capitals. El president alemany, Friedrich Merz, va arribar a dir que la guerra a l’Iran "no és la nostra guerra" i "no té res a veure amb l’OTAN".
Sánchez és el líder europeu que s’ha oposat amb més fermesa a la intervenció militar a l’Iran, que descriu com a "injustificada, perillosa i fora de la legalitat internacional". I continuant amb aquesta línia ha impedit al Pentàgon l’ús de les bases conjuntes de Rota i Morón per a la campanya militar o els sobrevols sobre territori espanyol. Però no ha sigut pas l’únic país del continent a fer-ho. La Itàlia de Giorgia Meloni va vetar l’ús de la base siciliana de Sigonella per al transport d’armament o el suport directe a la guerra. I França i el Regne Unit han imposat restriccions.
El correu del Pentàgon també planteja opcions menys dràstiques contra els aliats "problemàtics", com allunyar-los dels llocs més importants i prestigiosos a l’organigrama de l’OTAN. Fins ara, Mark Rutte, el secretari general de l’OTAN –sempre predisposat a complaure el líder nord-americà–, no s’ha pronunciat sobre la filtració, però una font de l’Aliança Atlàntica va assegurar a Euronews que no el sorprèn el contingut del missatge, atesa la "insatisfacció" de Trump "amb Europa i en particular amb Espanya".
Les desavinences venen de lluny. I no solament per la postura espanyola a l’Iran. La seva condemna del "genocidi" a Gaza i, sobretot, una despesa en Defensa molt per sota del 5% que exigeix Trump han sigut motius freqüents de fricció. Tant que, poc després del començament de l’agressió militar sobre Teheran, el nord-americà fins i tot va arribar a amenaçar de tallar tot el comerç amb Espanya. Mesos abans n’havia suggerit públicament l’expulsió de l’OTAN.
Cooperació a Ormuz
Al marge de la bronca bilateral, el magnat també ha criticat als seus aliats que no hagin cooperat en els seus esforços per reobrir l’estret d’Ormuz. El que s’ha traduït en insults cap al primer ministre britànic, Keith Starmer, o el president francès, Emmanuel Macron. "Europa i Àsia s’han beneficiat de la nostra protecció durant dècades, però l’època de viure a costa dels altres s’ha acabat", ha dit aquest divendres el secretari de Guerra, Pete Hegseth, durant una compareixença al Pentàgon per informar sobre la situació a l’Iran. Abans s’havien pronunciat els seus portaveus respecte al correu publicat per Reuters: "El Departament de Guerra s’assegurarà que els nostres aliats deixen de ser un tigre de paper i fan el que deuen. No tenim més comentaris respecte a les deliberacions internes referent a això".
Mentrestant, Sánchez ha dit que no està inquiet pel document del Pentàgon. "No s’ha de preocupar", va afirmar el president després de la seva arribada a la cimera de la Unió Europea a Xipre. "Estem complint les nostres obligacions amb l’OTAN". El dirigent socialista ha assegurat que l’Executiu només es pronuncia respecte a documents i actituds oficials, restant així importància al correu intern del Pentàgon. "La posició del Govern espanyol és clara: absoluta cooperació amb els nostres aliats, però sempre dins del marc del dret internacional", ha afegit Sánchez.
