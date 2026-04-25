Llatinoamèrica
Petro, primer cap d’Estat a anar a Veneçuela després de caure Maduro
El dirigent colombià es reuneix amb la presidenta interina, Delcy Rodríguez, per donar un nou impuls al diàleg bilateral
Abel Gilbert
Gustavo Petro va iniciar ahir una visita a Veneçuela que suposa la primera trobada al més alt nivell polític de la "presidenta encarregada" Delcy Rodríguez amb un col·lega de la regió. El mandatari colombià va ser rebut a l’Aeroport Internacional Simón Bolívar de Maiquetía pel ministre d’Exteriors, Yván Gil.
El viatge de Petro té especial rellevància per a Caracas. Cap cap d’Estat estranger havia tocat terra veneçolà després dels successos del 3 de gener que van acabar amb els 14 anys en el poder de Nicolás Maduro, un president que havia tingut una relació complexa i per moments aspra amb el seu homòleg colombià.
La reunió té com a eix central la decisió compartida de donar un nou impuls al diàleg bilateral sobre la base d’una agenda que inclou la seguretat a la frontera, marcada per la presència de grups armats que van tenir el suport del madurisme, la qüestió migratòria i els projectes energètics conjunts. Aquest últim tema adquireix especial rellevància en moments en què el mercat global es veu afectat pel conflicte a l’Orient Mitjà.
Delegacions dels dos països també revisaran els mecanismes que permetin consolidar compromisos institucionals en matèria de cooperació, control territorial i intercanvi d’informació.
Segons es va informar, l’agenda contempla, a més, l’atenció d’assumptes consulars que afecten els migrants dels dos països. Històricament, eren els colombians els que s’assentaven a Veneçuela. La crisi política iniciada en aquest país a partir del 2014 va invertir el flux migratori de manera dramàtica. Es calcula que uns 2,8 milions de veneçolans van travessar la frontera per establir-se a Colòmbia.
Abans de la caiguda de Maduro, com a conseqüència de la intervenció militar dels Estats Units, Petro va intentar en dues oportunitats sense sort mediar en el conflicte polític veneçolà. El governant d’esquerres mai va reconèixer la victòria electoral de Maduro el juliol del 2024. Ara és l’oposició veneçolana la que pensa que Petro, que abandona el poder a l’agost, podria jugar un paper positiu en el procés de transició política.
Llei d’amnistia
Abans de l’arribada de Petro, Delcy Rodríguez va aprofitar un acte en favor de la reforma judicial per donar per acabat l’abast d’una normativa sancionada per l’Assemblea Nacional (AN) el 19 de febrer. "Aquesta llei d’amnistia que arriba al final. Per a aquells casos que estaven exclosos hi ha altres espais on es poden canalitzar". L’anunci va tenir un alt contingut polític i va suscitar controvèrsies immediatament. Rodríguez va parlar acompanyada del seu germà Jorge, principal autoritat de l’AN, el ministre d’Interior, Justícia i Pau, Diosdado Cabello, i el nou fiscal general, Larry Davoe, entre altres integrants del Govern sorgit després de la caiguda de Maduro.
"La llei d’amnistia ha sortit molt bé, pel que fa a la cobertura i els beneficiats", va afirmar la mandatària interina, i va calcular en 8.616 els casos. "Ha sigut una de les lleis més intensives d’amnistia que han estat aprovades al planeta sencer", va assenyalar el seu germà. Les persones que no han pogut accedir al benefici podran ara portar a terme la seva petició a través del Programa Convivència Democràtica i Pau. Allà, va assenyalar la presidenta encarregada, hi haurà "un espai per a l’abordatge de casos relacionats amb la justícia".
El projecte es va aprovar enmig de la forta pressió nord-americana i com una condició necessària per estabilitzar el país. La normativa contemplava fets que cobrien gairebé tota l’era d’Hugo Chávez i el mateix Maduro. La decisió es coneix quan encara hi ha un gran desacord sobre el veritable abast de la llei. Algunes organitzacions defensores dels drets humans no coincideixen amb el nombre de beneficiats que aporta el Govern. Les xifres oficials es confonen amb el procés d’unes 600 excarceracions que van començar al desembre, abans de la captura de Maduro, i es van estendre després del 3 de gener.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: "He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda"