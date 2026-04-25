Al Món Sant Benet
Illa cita els consellers per accelerar la millora dels serveis públics amb els pressupostos en l’aire
El Govern celebra les seves quartes jornades de la legislatura per fixar el seu rumb després de lidiar amb els mesos més complexos per la crisi a Rodalies, les vagues de professors i metges i la retirada dels comptes
Illa presumeix d’una Catalunya «bona econòmicament i moralment» al capdavant de la regularització d’immigrants
Sara González
Seguint la doctrina benedictina 'ora et labora' que ha mirat d’imprimir al seu Govern des que va ser investit president de la Generalitat l’agosto del 2024, Salvador Illa torna a enclaustrar per quarta vegada en aquesta legislatura els seus consellers en un monestir d’aquest orde religiós després d’haver hagut de gestionar els mesos més complicats del mandat. Des del Món Sant Benet buscarà aquest cap de setmana alinear la seva tropa per accelerar la millora dels serveis públics després d’una arrencada d’any de contratemps marcat per la crisi de Rodalies, les vagues en sectors tan sensibles com l’educació i la sanitat i la retirada dels pressupostos. L’objectiu és arribar a l’estiu havent aconseguit un canvi de rasant i amb els comptes al sarró.
Les jornades de treball del Govern, aquesta vegada des de la comarca del Bages, a la Catalunya Central, tenen com a principal missió «donar un impuls a l’acció» de l’Executiu i centrar-la a «accelerar la transformació» dels serveis públics, segons expliquen fonts de Presidència. L’estratègia és donar un reconeixement a l’agenda pròpia en matèria de millora i simplificació de l’administració i a carpetes crucials que impacten en la vida dels ciutadans, com la d’habitatge, àmbit en el qual presumeix de ser la comunitat amb un pla més ambiciós, les ajudes als col·lectius més vulnerables o la seguretat, després de treure pit del resultat del pla contra la multireincidència.
A la recerca del revulsiu
Es tracta de deixar enrere una etapa de reacció a les contrarietats i agafar les regnes de les propostes per engrossir la llista d’èxits i el relat d’una Catalunya«bona econòmicament i moralment», com va dir Illa en el seu discurs institucional de Sant Jordi, en la qual la recepta cohesionadora sigui el combat contra les desigualtats. Però a ningú a Palau se li escapa que l’aprovació d’uns nous pressupostos que deixin enrere els prorrogats des del 2023 seria el revulsiu més visible que el Govern en minoria del PSC té corda i oxigen per esgotar amb comoditat la legislatura.
«Les negociacions de pressupostos segueixen el seu curs», asseguren fonts de l’Executiu. El mutisme sobre com transcorren les converses amb ERC s’ha imposat per minimitzar riscos després del sotrac que va suposar retirar els comptes per guanyar temps i evitar que s’estavellessin pel ‘no’ del Govern a la recaptació de l’IRPF. Posen èmfasi, a més, que el projecte que tenen entre mans fins i tot «transcendeix» la negociació conjuntural amb els republicans perquè el que es pretén és que els serveis de la Generalitat responguin amb més eficiència a les necessitats dels ciutadans.
Just aquesta setmana, el Govern ha redoblat esforços per agilitar la regularització de persones migrants aprovada pel Govern i de la qual ha fet especialment bandera Illa per avançar cap a una Catalunya més inclusiva. També s’han aprovat les millores salarials als professors, malgrat que no les comparteixen els sindicats majoritaris, s’han impulsat mesures per accelerar la construcció d'habitatge assequible. I han començat els treballs d’escrutini de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) per analitzar les normes que elabora l’administració catalana i traçar un full de ruta per fer-les més eficients i comprensibles.
Els reptes per afrontar
No obstant, aquest balanç conviu amb situacions que entelen la gestió, com el fet que encara no s’hagi recuperat la normalitat a Rodalies des de l’accident de Gelida de fa tres mesos. La previsió és que la reducció de velocitat en 200 punts i el servei alterat en diverses línies es resolgui al maig. També el conflicte laboral amb els professors està enquistat i el sector amenaça amb més mobilitzacions el mes que ve, a més del pols que mantenen més de 600 escoles disposades a no fer colònies el curs que ve si no es reobren les negociacions. I tampoc està resolta la disputa amb els metges, que dilluns han convocat una altra vaga, a més de les previstes també en la segona meitat de maig i la recent rectificació amb el pla d’incentius als CAPs perquè escurcessin les baixes mèdiques.
L’arrencada d’any no ha sigut com el Govern preveia. Després de l’acord del nou model de finançament que havia de ser el principal esperó de la legislatura, va venir l’accident de Rodalies a Gelida, la baixa del president per una osteomelitis púbica, la de la consellera d’Educació Esther Niubó per un càncer del qual ja s’ha recuperat i, en aquests moments, la de la consellera de Salut, Olga Pané, per una fractura de peroné. No s’han encarrilat els pressupostos i s’ha de veure el desenllaç de la negociació amb ERC, que continua reclamant cessions en sobirania. Però Illa té encara a l’abast acords per assegurar-se l’estabilitat i, tot i que no exempt de dificultats, Sánchez continua a la Moncloa.
