La UE i els EUA segellen una aliança sobre minerals crítics
Beatriz Ríos
La Unió Europea i els Estats Units han anunciat aquest divendres que han firmat un memoràndum d’entesa per crear una "aliança estratègica" sobre minerals crítics, amb l’objectiu de reforçar la cooperació en aquest àmbit, tot i que els compromisos pactats no són vinculants.
L’aliança està vinculada a l’acord comercial que les parts van tancar el juliol de l’any passat. A la pràctica, hauria de servir per fomentar "la cooperació bilateral" a tota la cadena de valor en l’àmbit dels minerals crítics. Això inclou l’exploració, l’extracció, el processament, el refinament, el reciclatge i la recuperació.
En paral·lel, el comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, i el Representant Comercial dels Estats Units, Jamieson Greer, han presentat un pla d’acció "per a la Resiliència de la cadena de Suministre de Minerales Crítics". El document permetrà estrènyer la cooperació i obre la porta a possibles acords comercials plurilaterals, de manera coordinada.
"Resulta encoratjador veure com la cooperació entre la UE i els EUA en matèria de matèries primeres crítiques es materialitza", ha dit Sefcovic en un comunicat. "La visió està clara; ara la veritable prova rau en l’execució, transformant les ambicions compartides en projectes de gran impacte", ha dit l’eslovè, acostumat a haver de lidiar amb la Casa Blanca.
Col·laboració i inversió
Segons el document, el memoràndum permetrà als Estats Units i la UE identificar projectes d’interès en els quals col·laborar a tercers països i fomentar mútuament la inversió. També es comprometen a lluitar contra "les polítiques no mercantils i les pràctiques comercials deslleials" en aquest sector. Brussel·les i Washington intercanviaran informació sobre restriccions a les importacions d’aquests materials per part de tercers i també problemes de subministrament.
El text és un acord polític, sense validesa legal, que dependrà de la voluntat de cooperació dels dos socis. El francès ha apuntat que aquest tipus d’acords permet al bloc diversificar els seus proveïdors i reduir dependències. "Els minerals crítics són fonamentals per a qualsevol indústria orientada al futur; per tant, la resiliència és inevitable i abordar les vulnerabilitats, imperatiu", ha afegit Sefcovic
