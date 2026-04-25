¿La política es pot deixar?
"Vaig recomanar als líders del procés canviar d’advocat"
EL PERIÓDICO entrevista polítics que han deixat la primera línia per descobrir com s’han reinventat. L’exlíder de Ciudadanos Carlos Carrizosa continua defensant les seves sigles amb el mateix ímpetu.
«El 2019 ens va penalitzar no arribar a un pacte amb Sánchez que ell no volia»
Gisela Boada
Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964) cita EL PERIÓDICO a les portes de l’imponent Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), lloc que freqüenta per la seva tasca d’advocat, que desenvolupa al seu despatx al carrer de Pau Claris, a escassos metres. Diverses encaixades a la seva entrada corroboren que és més que coneguda al lloc que va trepitjar per primera vegada fa 35 anys, quan es va col·legiar. No gaire lluny d’allà es troba el Parlament, un edifici que mai hauria imaginat, en el moment de la graduació en Dret a la Universitat de Barcelona (UB), que acabaria sent el seu lloc de treball.
Ho va ser durant 12 anys, temps en què va defensar les sigles de Ciutadans (Cs) amb el mateix ímpetu que ho fa al despatx que ha reservat a l’ICAB per atendre aquest diari. Continua militant a Cs després de 17 anys, manté reunions periòdiques amb membres de la formació i del seu entorn i assegura que la gent "troba a faltar" l’"espai de centre", aquell espectre ideològic que, diu, el seu partit va aconseguir ocupar, però no va saber retenir. "El 2019 se’ns va penalitzar per no arribar a un pacte amb [Pedro] Sánchez que era impossible perquè ell no el volia. Ens vam equivocar comunicant què havia passat; no vam saber donar una explicació a la societat", reconeix al ser preguntat pels "errors" que va cometre Cs i que el van portar a passar de tocar el Govern a perdre representació en qüestió de quatre anys. També atribueix part d’aquesta situació "als altaveus mediàtics", que, opina, els "van donar per morts abans de temps".
D’una cosa n’està segur: la marca de Cs no té més recorregut, però sí els qui el van fundar i els qui encara simpatitzen amb les sigles. Es mostra confiat a poder recuperar aquest projecte amb una nova marca de cara al pròxim cicle electoral. "És més important oferir una alternativa creïble que ressuscitar les sigles de Cs; no necessàriament ha de ser amb els líders coneguts", comenta. "L’espai de Cs no l’ocupa ningú; el PP continua sent el mateix partit anquilosat i sistèmic de sempre, Vox representa l’extrema dreta populista i per l’esquerra no tenim més que populisme", resumeix Carrizosa, convençut que "cal un partit net i assenyat de centre, que agafi el millor de l’esquerra i el millor de la dreta". Reconeix que en algun moment des del PP el van festejar per afegir-se a les seves files, però manté que no s’ho va plantejar mai
L’exlíder de Cs va ser el candidat en les últimes eleccions catalanes del 2024, quan la formació havia desaparegut del Congrés i estava a les portes de fer-ho també a les institucions europees. A ell li va tocar defensar el partit a l’hemicicle que el va veure néixer i on, contra tot pronòstic, va arribar a guanyar unes eleccions en ple apogeu del procés, el 2017, amb Inés Arrimadas, amb qui manté cert "contacte" i espera retrobar-se a la Fira de Jerez de la Frontera, ciutat natal de l’expresidenta de Cs i primera –i única– dona a liderar l’oposició al Parlament. Menys contacte té amb Albert Rivera, de qui "fa mesos" que no té notícies.
Les lliçons de les urnes
Carrizosa va ser l’últim descendent de la marca a la Cambra catalana. "El 2024 va ser una campanya electoral complicada políticament, però no personalment, perquè jo creia en aquest projecte", assumeix. "Tinc la consciència molt tranquil·la perquè crec que havíem de donar a tota la ciutadania que alguna vegada va confiar en nosaltres l’oportunitat de decidir si volia votar-nos. No ens van votar i així és la democràcia. Acceptes les regles del joc", descriu amb tranquil·litat. "Per això hem sigut professionals que es van ficar en la política i no polítics professionals", afegeix.
El cert és que, després de les passades eleccions, la majoria dels catalans van votar el PSC, l’hemicicle va perdre la majoria independentista i les urnes van portar a la irrupció d’una nova formació, Aliança Catalana, que encarna l’extrema dreta independentista a Catalunya. "Em sembla la cara lletja i oculta del nacionalisme, al qual li ha caigut la careta xenòfoba; és tot el que Junts no s’atrevia a dir en veu alta", declara Carrizosa, que situa Carles Puigdemont com un "tirà" equiparable a Donald Trump. "Nosaltres hem tingut el nostre Puigdemont, que era el populisme de Donald Trump, però com que era a Catalunya no ens semblava malament i ara ha sortit Sílvia Orriols", esgrimeix. I puntualitza que el seu "racisme i xenofòbia" li semblen "absolutament menyspreable".
La desaparició de Cs va ser de la mà de la pèrdua de força als carrers del moviment independentista que va veure com Salvador Illa aconseguia el comandament de la Generalitat. "Els socialistes són, abans que res, uns molt bons professionals de la política", diu sense lligams. I no es queda aquí: "El PSC ha aconseguit, amb molt talent i professionalitat, convèncer una part de la societat farta del procés per donar una aparença de bona gestió i de centralitat política catalana", explica, com si per un moment pogués semblar que també ell ha acceptat aquest relat. No ho aclareix, però sí que matisa que el PSC, sovint, es deixa portar "massa" per les exigències d’ERC i els Comuns, els seus socis d’investidura.
Dards del passat
No és estrany que, en aquest llistat d’afalacs als socialistes catalans, Carrizosa llanci algun dard del passat. Lamenta que, tot i la bona relació amb el PSC, aquests "no volguessin pactar" amb Cs al Parlament per haver instal·lat aquesta "normalitat institucional" el 2017. "Ens costava que [Miquel] Iceta digués, i ho feia amb la boca molt petita, si recolzaria o no Arrimadas, perquè, com que Sánchez no ho volia amb Rivera, Iceta tampoc ho volia amb Arrimadas", argumenta. L’exlíder taronja no va arribar mai a sotmetre’s a una investidura el 2017, malgrat guanyar aquells comicis, atès que tampoc amb el PSC hauria sumat prou.
A l’actual president Illa li té un gran "respecte i afecte" i fins i tot confessa que li va enviar un missatge per desitjar-li una bona recuperació quan va ser ingressat per una osteomielitis púbica que el va obligar a estar de baixa diverses setmanes. Menys compassiu és amb altres dirigents polítics. Qui fos una de les veus més dures contra l’independentisme en els moments més àlgids del procés manté intactes les seves conviccions a l’assegurar que aquells líders "mereixien la presó" pel "cop d’Estat" que va suposar, diu, el referèndum de l’1-O, les lleis de desconnexió i la declaració d’independència fallida el 2017. "Mereixien la presó perquè la llei ho estableix així", rubrica.
"La privació de llibertat és molt dur que se li pot infligir a una persona; no m’agrada que algú vagi a la presó, però jo l’hi advertia en les juntes de portaveus", relata Carrizosa, que recorda que va arribar a recomanar-los que "canviessin d’advocat" perquè no creien, deixa anar, que els seus actes tinguessin "conseqüències penals". "Ells s’indignaven, deien que jo els amenaçava i que havien consultat advocats i que això no era així. Els vaig recomanar que consultessin advocats que no fossin independentistes", afirma.
Carrizosa accepta participar en aquest cicle d’entrevistes, però avisa que ell no ha sortit de la política perquè és un "activista polític subversiu" que no està conforme amb "el que hi ha" i que tem que l’independentisme no pugui tornar a la Generalitat. Admet haver-se "retrobat" amb la seva professió, haver-se "enamorat" i tenir més temps per tenir cura d’ell mateix.
