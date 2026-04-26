Beques del Govern perquè hi hagi més jutges a Catalunya
Bolaños reconeix que ara es fan menys sentències en català que a principis de segle
Sara González
Tot i que Catalunya representa el 20% del total de la població que viu a Espanya, aquest pes no es tradueix després en el percentatge que hi ha de jutges i fiscals catalans, cosa que provoca dificultats per cobrir les places al territori i que hi hagi menys sentències en català. Per capgirar aquesta bretxa, el Govern ha engegat una "campanya específica" de les beques Seré a les universitats catalanes per animar els estudiants de Dret d’últim curs a fer oposicions sense que el cost de fer-ho sigui una barrera.
Així ho va anunciar el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, durant la presentació d’aquests ajuts a Barcelona, en la qual va concretar que només un 7,8% de les sol·licituds d’aquestes beques provenen de Catalunya malgrat que suposen 12.600 euros anuals durant quatre anys per costejar-se els estudis. "Aquí hi ha menys tradició de fer oposicions a l’Administració general de l’Estat", va argumentar, cosa que va atribuir a "raons històriques" pel pes industrial i empresarial que té Catalunya.
Això explica, va assenyalar el ministre, com és que aquí hi ha més dificultats per cobrir les places de jutge i fiscal, ja que hi ha més mobilitat dels funcionaris per tornar a les seves autonomies d’origen i, per tant, més provisionalitat. També ha provocat que en l’actualitat hi hagi menys sentències en català que a principis d’aquest segle, cosa que, va explicar el ministre, estan treballant per capgirar de la mà de les esmenes que partits com ara Junts i ERC han presentat a la llei d’eficiència del Servei Públic de la Justícia.
Bolaños va dir que l’objectiu compartit és que el català "s’utilitzi amb normalitat" en la justícia a Catalunya, a més de fomentar-ne l’aprenentatge en la carrera judicial a la resta de l’Estat.
Igualtat d’oportunitats
Les beques Seré es poden sol·licitar fins al 7 de maig i, tot i que es poden percebre fins a un màxim de quatre anys, el Govern està obert a allargar aquest termini tenint en compte que es triga entre cinc i sis anys a preparar les oposicions. Una altra dada força rellevant que va donar el ministre per explicar la raó de ser d’aquestes prestacions és que el 97% de les persones que aconsegueixen aprovar l’oposició han comptat amb recolzament econòmic de la família.
"La finalitat d’aquestes beques és garantir la igualtat d’oportunitats, que no hi hagi ni una sola vocació de servei públic que es quedi pel camí perquè la família no té prou renda econòmica", va subratllar, a més de qualificar aquestes beques com un "projecte emblemàtic" del seu ministeri que ha aglutinat el "consens" de totes les associacions de jutges i fiscals. Bolaños va recordar que durant el Govern de Zapatero ja es van concedir unes ajudes amb aquest mateix propòsit i que va ser l’Executiu de Rajoy qui les va suprimir.
Si al principi d’aquesta legislatura es destinaven 1,6 milions del pressupost a les beques, ara aquesta quantia s’ha incrementat a 18 milions, cosa que ha permès passar de 245 prestacions a 1.425, a més de duplicar-la dels 6.000 als 12.600 euros, que representen 1.050 euros mensuals per als opositors que les obtinguin.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies