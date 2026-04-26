Carlos Prieto: "L’alerta antiterrorista es reforçarà amb el Papa"
Prieto avala limitar la compra especulativa d’habitatge per evitar que sigui negoci
J. R.
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, manté reunions cada dimarts per preparar la visita del Papa, que tindrà un dispositiu de seguretat "molt elevat", tot i que assegura que els fidels podran saludar-lo "amb total normalitat".
Esquerra continua demanant que es compleixi l’acord d’investidura de Salvador Illa, que preveu que Catalunya pugui recaptar l’IRPF. ¿El Govern complirà aquesta condició?
El Govern i la Generalitat parlen d’aquesta qüestió. Cal donar-hi temps perquè arribin a un acord satisfactori per a totes les parts.
El Congrés votarà aquesta setmana sobre la creació del consorci d’inversions. ¿No li sembla rebuscat que s’hagi de crear un òrgan perquè es garanteixi l’execució de les inversions a Catalunya?
No, em sembla que pot ajudar a incrementar la liquidació d’obra pública. I també és un acord en què el Govern admet que està molt bé que l’executiu més pròxim a la ciutadania pugui dir si el conjunt del desenvolupament de l’obra pública va bé o malament, i en pugui accelerar l’execució quan calgui. Algú se’n pot sorprendre, però em sembla una iniciativa que el que vol és posar remei a reptes que tenim al davant.
Davant el caos que hi ha hagut a Rodalies, ¿creu que hi ha hagut abandonament de funcions per part del Govern?
Hi va haver abandó de funcions per part del Govern del PP, que no va invertir ni un euro a la xarxa de Rodalies durant vuit anys. Nosaltres ho estem fent, no s’hi havia invertit mai tant, i amb aquests 8.000 milions la posarem al dia.
¿Com serà el dispositiu de seguretat davant la visita del Papa?
Fa molt de temps que treballem en el dispositiu de seguretat del Papa. Cada dimarts tinc una videoconferència amb diversos ministeris: Presidència, Interior, Exteriors i la Secretaria d’Estat de Comunicació. També hi ha una altra comissió tècnica i una altra d’institucional que està pendent de convocar-se i que estarà presidida pel president Salvador Illa. La seguretat del Papa és un element molt delicat i estarà plenament garantida. Els fidels i les persones que vulguin saludar-lo, tot i que sigui a distància, ho podran fer amb total normalitat.
¿S’elevarà l’alerta antiterrorista en aquesta ocasió?
El nivell 5 és quan hi ha un atemptat terrorista. Ara estem en el nivell 4, que és el màxim que hi ha abans del 5. De vegades hi ha alerta 4 reforçada, com serà, evidentment, durant la visita del Papa. Hi haurà mesures, no únicament en l’àmbit terrorista, sinó per garantir-ne la seguretat durant tota la visita a Espanya, que serà de diversos dies, molt complexa, amb una agenda terrible i amb molts escenaris.
El Govern es planteja limitar la compra especulativa d’habitatge a Catalunya. ¿També hauria de prendre mesures el Govern?
La llei dona competències en habitatge a la Generalitat i el Govern té un paraigua, evidentment legal, que li ha de donar cobertura. Ho hem fet en l’àmbit especulatiu. Si algú vol fer-se ric, que inverteixi en borsa; nosaltres impedirem que ho faci amb l’habitatge.
