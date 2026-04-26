Anunci del president
Catalunya llança un pla per reduir les llistes d’espera de la prestació per dependència
L’objectiu del Govern és passar de 397 dies de mitjana a 60 perquè milers de persones vegin reconegut el seu dret a la prestació i que 18.200 persones en estat més sever rebin 200 euros de forma «automàtica» al juny
Salut i Drets Socials treballaran conjuntament per agilitar les valoracions i imposar un «canvi de paradigma» en les cures
Sara González
Una persona que en aquests moments sol·liciti l’ajuda per dependència a Catalunya triga 397 dies de mitjana a veure reconegut el seu dret a la prestació, malgrat que la llei estableix que aquell termini hauria de ser, com a màxim, de sis mesos. El Govern s’ha proposat revertir aquesta disfunció, que té una alta afectació en milers de persones, amb un pla per agilitar el procés, especialment en els casos més urgents, que passa per una reforma del model de valoracions i un treball conjunt de la conselleria de Drets Socials i la de Salut. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del Món Sant Benet, on el Govern ha celebrat les quartes jornades de la legislatura per fixar el rumb dels pròxims mesos. «Serà la transformació més ambiciosa des que existeix la llei de dependència», ha promès.
Just aquest any es compleixen dues dècades de l’aprovació d’aquesta norma, celebrada com un salt qualitatiu per a l’Estat del benestar perquè va ser concebuda com una norma per garantir ajuts i serveis públics a persones que, per edat, malaltia o discapacitat, necessiten suport per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. No obstant, la seva aplicació ha tingut desajustos i tensions des del primer dia, fins al punt que avui a Catalunya hi ha més de 128.000 persones esperant que se’ls reconegui el dret. En l’última dècada, la demanda s’ha multiplicat per dos, hi ha actualment 252.000 usuaris que reben prestacions i serveis, i la previsió és que, amb l’envelliment de la població, aquesta necessitat continuï creixent.
Desbloquejar el «tap»
Amb aquesta radiografia a sobre de la taula, el Govern s’arremanga per reformar el sistema de dependència i adaptar-lo a aquesta realitat, «desbloquejar el tap» que hi ha per accedir a les ajudes i impulsar un «canvi de paradigma» simplificant tràmits amb més recursos humans, tècnics i tecnològics. Per a això, aquest mateix dimarts s’aprovarà en el Consell Executiu el batejat com a ‘Pla Cura’ que permetrà posar en marxa una «via ràpida» per reduir l’espera que hi ha entre que se sol·licita l’ajuda i s’acaba rebent. «No volem que aquestes persones esperin més», ha sentenciat el president.
Per aconseguir-ho, la Generalitat destinarà 25 milions del suplement de crèdit vigent mentre no s’aproven nous pressupostos per contractar 200 nous professionals «de forma immediata» aquest mes de maig i assumir 25.000 sol·licituds addicionals anuals. Es desplegarà una eina tecnològica única, la ‘vSocial’, per centralitzar la tramitació, incorporant la intel·ligència artificial per gestionar les bases de dades. I fins i tot, segons fonts de les conselleries implicades, Salut podrà identificar, mitjançant una trucada o una videotrucada, les persones amb una alta probabilitat de trobar-se en grau tres –el de dependència més severa– perquè rebin una ajuda “automàtica” de 200 euros –la mínima reconeguda– en un termini de dues setmanes, mentre se’ls acaba de concretar la prestació que els correspon. Això, ha anunciat el president, començarà a passar a partir del mes juny.
En aquests moments hi ha 18.200 persones a la llista d’espera que seran prioritzades per beneficiar-se d’aquesta “via exprés”, de la mateixa manera que també s’atendran amb urgència els casos de salut mental i aquelles situacions en què hi hagi menors a càrrec. L’embrió del sistema, segons apunten fonts governamentals, és el recent desplegament normatiu de la llei ELA.
Treball conjunt de Salut i Drets Socials
En tot cas, la clau d’aquest «canvi de paradigma» per agilitar els tràmits de la dependència és que en una sola visita multidisciplinària es pugui fer tant la valoració del seu estat com el programa individual d’atenció (PIA) que reconeix el dret a la prestació, una cosa amb què se simplifica el procés i, per tant, s’hauria de reduir el temps per rebre l’ajuda. Per a això, els departaments de Drets Socials i Salut treballaran conjuntament connectant les dades de l’atenció primària, en els quals estan pràcticament identificats tots els ciutadans, amb els dels serveis socials.
Es tracta del primer pas cap al model integrat que s’ha d’impulsar des de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, aprovada l’any passat al Parlament per unificar els serveis socials i sanitaris i garantir una atenció cohesionada a l’usuari. La Conselleria de Drets Socials augura que l’agència estigui activa abans d’aquest mateix estiu. Dels 25 serveis de valoració de la dependència que hi ha ara es passarà a 375 equips d’atenció primària i 107 de serveis socials bàsics, i els usuaris podran iniciar la sol·licitud del procés de reconeixement del grau al seu mateix CAP de referència.
Hi ha ja un pla pilot d’aquest model a Vic, on ja s’ha constatat que els temps d’espera es redueixen «de manera significativa». El calendari preveu que entre setembre d’aquest any i març de 2027 aquest sistema arribi a un milió d’habitants per, a partir d’aleshores, generalitzar-lo a tot Catalunya. Hi haurà un balanç d’aquí a un any per veure si els resultats són els esperats, cosa que el Govern reconeix que ha d’anar acompanyada de les 6.000 places addicionals de residència pública promeses per a aquesta legislatura. De moment, les dades recollides en el projecte de pressupostos encara pendent d’aprovació auguren que 1.000 d’aquestes places estaran habilitades per a finals d’aquest mateix any.
