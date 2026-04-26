La ‘via exprés’ per obtenir les ajudes per dependència: les claus del nou pla del Govern
Illa ordena prioritzar la lluita contra la desigualtat i el reforç de l’estat del benestar en l’equador de la legislatura
Catalunya llança un pla per reduir les llistes d’espera de la prestació per dependència
Sara González
El Govern ha anunciat que dimarts aprovarà un decret llei per posar en marxa una ‘via exprés’ que permeti accelerar la concessió de les ajudes per dependència. Es tracta del Pla Cura, una reforma del procediment de valoració dels sol·licitants per passar d’una mitjana de 397 dies d’espera de reconeixement de la prestació a un màxim de 60, a més d’un mecanisme «automàtic» perquè als dependents més severs, els de grau tres, comencin a rebre l’ajuda mínima d’aquí a dues setmanes a l’espera de la definitiva. A continuació, les principals claus de l’anunci.
En aquests moments, hi ha més de 128.000 persones que esperen rebre la prestació per dependència, però la Generalitat ja tenen detectades que 12.800 d’aquestes són potencialment de grau tres, és a dir, del nivell més alt de dependència. La majoria són persones grans, pacients psiquiàtrics o menors. A partir d’aquest mes de maig se’ls reconeixerà de forma «automàtica» aquesta condició amb una simple trucada o videotrucada i passaran a cobrar en qüestió de dues setmanes 200 euros – el mínim fixat per a aquest grau – mentre esperen que se’ls concedeixi la prestació definitiva o la plaça de residència o de centre de dia sol·licitada.
El decret llei preveu també escurçar el temps d’espera de la resta de sol·licitants unificant la valoració del grau de dependència i el pla individual d’atenció en una sola visita domiciliària amb un equip multidisciplinari. L’objectiu és resoldre’l en un sol acte administratiu i que, així, s’evitin dilacions en el temps que acaben perjudicant la persona que necessita rebre l’ajuda. Després del reconeixement del dret a la prestació, que s’hauria de produir en un termini de màxim 60 dies des de la sol·licitud, el primer cobrament s’hauria de produir en dues setmanes. D’aquest sistema, segons càlculs del Govern, es podrien beneficiar cada any 65.000 persones.
L’objectiu del Govern és que la tramitació de l’ajuda de la dependència sigui més simple i que es pugui activar des dels centres d’atenció primària perquè és allà on metges i treballadors socials coneixen millor quins pacients estan en una situació de més urgència i oferir una atenció integrada. La reforma del model que es pretén passa així per una coordinació més gran entre els departaments de Salut i Drets Socials i per donar més pes al «criteri clínic» per agilitar el procediment de valoració dels sol·licitants.
El pla del Govern per accelerar les ajudes a la dependència preveu una inversió de 25 milions d’euros que, en un context de pressupostos prorrogats, sortiran del suplement de crèdit de 9.100 milions aprovat a l’espera de si hi acaba havent o no nous comptes. Serviran, principalment, per contractar 200 professionals de Drets Socials per agilitar les valoracions de grau dels sol·licitants i poder assumir fins a 25.000 visites més de les que ara es realitzen per escurçar la llista d’espera. La previsió del Pla Cura és que passar de 25 serveis de valoració de la dependència a 375 equips d’atenció primària i 107 de serveis socials bàsics.
Ja s’ha aplicat una prova pilot del pla a Vic, amb una població de 60.000 habitants, on la Generalitat ha constatat que és possible escurçar el procés a 60 dies. A partir del setembre i fins al mes de març de l’any que ve, el model s’estendrà a una població d’un milió d’habitants. En concret, a 18 centres de salut integral de referència. L’abril del 2027 es farà un balanç per anar implantant el model de forma generalitzada a tot Catalunya.
