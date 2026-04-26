Els EUA i l’Iran tornen a posposar la segona ronda de negociacions
Trump va cancel·lar el viatge de la seva delegació després que el canceller iranià abandonés Islamabad, un revés que deixa el procés en uns llimbs
Adrià Rocha Cutiller
El president nord-americà, Donald Trump, va cancel·lar en l’últim moment el viatge que el seu cap negociador, Steven Witkoff, i el seu gendre, Jared Kushner, ahir havien de fer a Islamabad (al Pakistan), on s’esperava que comencés la segona ronda de negociacions amb l’Iran. Durant la jornada, el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va ser al país asiàtic, on es va reunir amb el seu homòleg pakistanès, Ishaq Dar, el cap de l’Exèrcit del Pakistan, Asim Munir, i el primer ministre, Shehbaz Sharif, per preparar la possible trobada, prevista per a diumenge o dilluns. La cancel·lació de Trump ho fa molt més difícil.
"En la situació actual no té cap sentit posar-los en un vol de 18 hores. És massa temps. Es pot fer per telèfon, i els iranians poden trucar-nos si volen. Però [Witkoff i Kushner] no viatjaran només per estar-se allà asseguts", va afirmar Trump en diverses entrevistes a la premsa. Hores abans l’Iran havia avisat que Araghchi no anava al Pakistan per reunir-se amb els nord-americans. "Araghchi tan sols s’ha trobat amb alts oficials del Pakistan per parlar dels seus esforços de mediació per posar fi a la guerra d’agressió dels EUA. No hi ha cap reunió programada amb Washington. Tan sols lliurarem les nostres observacions al Pakistan", va declarar en un missatge a les xarxes el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Esmaeil Baghaei. Abans del missatge de Trump, Baghaei va confirmar que la delegació iraniana ja havia abandonat el Pakistan en direcció a Oman.
Proposta iraniana
Durant l’estada a Islamabad, Araghchi va entregar una proposta al Pakistan, país que havia de passar el missatge a Witkoff i Kushner una vegada arribessin a la capital pakistanesa. De moment es desconeix el contingut de la proposta iraniana. "Agraïm al Govern pakistanès, en especial al mariscal de camp Munir, els esforços per posar fi a la guerra i aconseguir l’alto el foc", va manifestar després de la reunió el canceller iranià. Dar, el ministre d’Exteriors pakistanès, va assegurar després de la trobada que Islamabad continua amb els seus esforços de mediació, sense donar-ne més detalls.
La incertesa sobre aquesta segona ronda de negociacions –que s’hauria de celebrar dues setmanes després de la primera, acabada en "fracàs"– va començar fa una setmana, quan l’Iran va assegurar que no atendria les converses, programades per a aquest dimecres passat, al·legant el doble bloqueig d’Ormuz. Trump va estendre l’alto el foc temporal, i tot i que el Pakistan insistia a través de filtracions anònimes a la premsa en el fet que les negociacions es produirien, els EUA van haver de cancel·lar el viatge del vicepresident, J. D. Vance, Witkoff i Kushner a última hora, tal com ha tornat a passar ara.
Secretisme i moderació
Des de mitjans d’aquesta mateixa setmana, Islamabad ha frenat les filtracions, i l’intercanvi de missatges entre les capitals s’ha fet amb un secretisme total. Fins i tot Trump –de moment– ha limitat durant els últims dos dies els seus missatges incendiaris a les xarxes socials, una suposada petició de la República Islàmica. Tot i així, no hi ha res clar: ahir Araghchi es va adreçar després de les seves reunions a Islamabad cap a la capital omanesa per després volar en direcció a Moscou.
Els rumors suggereixen que si, el text lliurat als EUA a través del Pakistan rep una resposta positiva, Araghchi podria tornar directament a Islamabad per trobar-se amb Kushner i Witkoff, que llavors sí que emprendrien el camí cap a la capital pakistanesa. Però, com és la norma en aquestes negociacions, no hi ha res confirmat i tot es manté en l’aire.
L’Iran i els EUA tenen molts punts en discòrdia, com el suport de Teheran a les seves milícies afins a la regió, les garanties que demana la República Islàmica en cas de no ser atacada de nou o les possibles reparacions de guerra. Però les diferències giren sobre dos punts: l’estatus de l’estret d’Ormuz i el futur del programa nuclear iranià.
