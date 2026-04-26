Grups rebels llancen un atac sorpresa a Mali

L’Exèrcit de Mali va confirmar que grups armats van llançar ahir una ofensiva a diversos fronts contra les forces militars malianes a diverses casernes de la capital, Bamako, i altres punts del país. "Els combats continuen i instem la població a mantenir la calma i la vigilància", ha anunciat l’Estat Major de l’Exèrcit malià a les xarxes socials. "Les nostres forces de defensa i seguretat actualment treballen per neutralitzar els atacants", va afegir.

Fonts de mitjans locals van confirmar que hi havia enfrontaments a Bamako i a les ciutats de Gao, Mopti i Kati. En aquesta última, que està pròxima a la capital, hi ha la residència del líder colpista del país, el general Assimi Goïta. Fins ara, cap grup s’ha atribuït l’autoria dels incidents però totes les mirades estan posades en dos: l’organització gihadista Grup de Suport a l’Islam i els Musulmans (JNIM), vinculada a Al-Qaida, i el grup tuareg Front d’Alliberament de l’Azawad (FLA).

El març d’aquest any, fonts de l’emissora internacional francesa Radio France Internationale (RFI) deixaven entreveure que hi podia haver converses entre tots dos grups de cara protagonitzar ofensives conjuntes contra els militars malians i els seus principals aliats internacionals, els mercenaris russos de l’antic Grup Wagner, ara Africa Corps.

