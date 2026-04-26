Insults a Sánchez i a Marlaska a Cadis
El Periódico
El president de Vox, Santiago Abascal, va qualificar divendres de "merda" el president del Govern, Pedro Sánchez, i de "rata" el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, abans de la seva intervenció en un acte públic de precampanya a la plaça d’Espanya de Cadis. En aquell acte va donar suport al candidat de la seva formació a la presidència de la Junta i cap de llista per Cadis, Manuel Gavira, a qui va agrair "la seva valentia" durant aquesta campanya.
Abascal va proferir els insults quan es referia a les protestes que s’estan donant en algunes ciutats on se celebren actes del seu partit, com les que van tenir lloc fa uns dies a Granada o a Cadis, on un grup de persones es va manifestar contra el seu acte públic, considerant que no es pot "normalitzar" situacions com aquestes. "No ha nascut l’espanyol que ens intimidi, no ha nascut el tipus que a nosaltres ens faci fora d’aquesta plaça", va afirmar el líder nacional de Vox assenyalant un grup de persones que havia anat allà per protestar per la seva presència a Cadis.
Per Abascal, Sánchez és "el principal problema de tots els espanyols sense distinció", carregant una vegada més contra el procés de regularització extraordinària d’estrangers, una via que va descriure com "la promoció d’un procés d’invasió migratòria sense precedents a tot Europa".
