Jo Trump: com salvar la cara pel fracàs a l’Iran
¿L’enviament de tres portaavions a l’Orient Mitjà, més tropes i avions és la manera de posar fi al govern de Teheran?
Ernesto Ekaizer
Donald J. Trump està atrapat. Necessita sortir d’una guerra en què ho està perdent tot. Segons el resum de dotzenes de sondejos de diferents organitzacions des de la seva presa de possessió, publicat ahir per The New York Times, el seu nivell d’aprovació ja cau per sota del 40%, amb un 58% que censura al president. El 60% desaprova la seva gestió de la guerra amb l’Iran, incloent-hi un 3% d’afiliats al Partit Republicà. I si es passa als nivells d’aprovació de la política econòmica, registra noves caigudes: només el 31% –una caiguda de vuit punts percentuals en dos mesos– se sent bé amb la Trumpeconomics.
Que els republicans perdran la Cambra de Representants en les eleccions legislatives de mig mandat al novembre es considera un fet, però ara, fins i tot el Senat, sembla perillar per als conservadors. Les seves fanfarroneries respecte a l’Iran queden diàriament al descobert.
Ahir, després d’anunciar-se que els enviats de Trump –el seu gendre Jared Kushner i el seu amic, el magnat immobiliari Steve Witkoff– sortien cap a Islamabad (Pakistan) per forçar una trobada amb el ministre d’Assumptes d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, –de visita fugaç allà, rumb a Moscou– el president va demanar a la delegació nord-americana que desfés les maletes, tenint en compte que l’Iran va informar d’una manera pública que no tenia previst reprendre les negociacions. Si fessin el viatge, els enviats de Trump arribarien després que Araghchi deixés Islamabad.
El ministre iranià va publicar a les xarxes socials un cop va abandonar el país que havia compartit amb el Pakistan, patrocinador de les negociacions, un "marc viable per posar fi permanentment a la guerra de l’Iran". Va afegir: "S’ha de veure si els Estats Units són realment seriosos en matèria diplomàtica".
Quina insolència. Una insolència anunciada, però no menys espectacular.
Divendres el Comandament Central dels EUA, amb base a Tampa (Florida), va difondre el comunicat següent amb fotos de tres portaavions. "Per primera vegada en dècades, tres portaavions operen a l’Orient Mitjà alhora. El Lincoln, el Gerald Ford i el George H. W. Bush inclouen més de 200 aeronaus i 15.000 soldats i marines".
El secretari d’Estat i assessor de Seguretat Nacional, Marco Rubio, va sacsejar el vesper polític quan, càndidament, va admetre que Israel havia conduït a la guerra de l’Iran el Govern de Trump. Més tard va intentar matisar les seves afirmacions. Però vet aquí que fa uns dies, el 21 d’abril, el Departament d’Estat inclou un comunicat en què aquest relat és negre sobre blanc. "L’Operació Fúria Èpica és només l’última fase d’un conflicte armat internacional en curs amb l’Iran... Els EUA participa en aquest conflicte a petició del seu aliat israelià i en legítima defensa col·lectiva, així com en exercici del seu propi dret inherent a la legítima defensa".
Si l’objectiu polític declarat de Trump i Netanyahu era enderrocar el Govern dels aiatol·làs s’ha aconseguit que qui assumeixi el control sigui l’anomenat Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica (IRGC), l’aparell militar més radical a l’Iran. Alhora, l’objectiu de destruir la capacitat militar a través de la voladura dels míssils balístics i drons iranians –així com el fre a la producció– ha patit un fracàs estrepitós.
L’Iran, en canvi, ha aplicat una estratègia militar que ha provocat danys materials mai experimentats en 15 bases militars nord-americanes instal·lades des de fa dècades als països del golf Pèrsic. L’Exèrcit dels EUA ha hagut d’abandonar una bona part d’aquestes bases on ja no hi ha personal militar. I, a més, l’objectiu de robar l’urani ja enriquit i emmagatzemat per l’Iran a Esfahan, a través d’una missió especial de la força aèria nord-americana, va resultar un fiasco.
Objectius econòmics
Si els objectius polítics i militars han fracassat fins ara, ¿què se’n pot dir, dels econòmics? Els preus mundials del petroli se situaven en les transaccions físiques en la línia de 60/65 dòlars barril al gener. Ara aquestes transaccions a futur es fan a una mica més de 100 dòlars el barril. Però si compres per tenir cru immediatament, pagues 30 o 40 dòlars més. És a dir: el preu augmenta fins a 130 o 140 dòlars per barril. ¿Per què és important recalcar aquest preu? Perquè és el que mana per als consumidors. És el que fa que s’hagi de pagar per un galó de benzina 4,02/4,05 dòlars.
