Josep Vila substitueix Lluís Llach en la presidència de l’ANC
El cantautor ha rebutjat la reelecció per motius de salut però continuarà formant part de la cúpula com a vicepresidenta
Sara González
Relleu per sorpresa al capdavant de l’Assemblea Nacional Catalana. El pedagog Josep Vila va ser elegit president de l’entitat independentista després que Lluís Llach hagi renunciat a la reelecció per passar a ser vicepresident. L’argument que ha pesat en la seva decisió és que, als 77 anys, considera que la seva salut no li permet mantenir una dedicació tan "forta" com la que ha tingut en els últims dos anys. Això sí, el cantautor i activista continuarà en l’òrgan de decisió de l’ANC com a vicepresident.
"Cal continuar treballant per resituar la independència al centre del debat públic", va assegurar Vila en les seves primeres declaracions com a president, en les quals va advocar perquè el "front civil" del moviment es dediqui a construir la majoria social a favor de la independència que ha anat minvant en els últims anys.
A la primera votació
A diferència del que va passar el 2024, quan van caldre fins a sis votacions per escollir Llach com a president, aquesta vegada el relleu s’ha resolt a la primera en el plenari celebrat a Igualada. Vila ha obtingut 39 dels 58 vots emesos i ha superat així la majoria de dos terços.
El nou president de l’ANC, nascut el 1959, és pedagog, docent i activista i la seva trajectòria ha estat centrada en l’àmbit educatiu. Està vinculat a l’ANC des de la seva fundació. A més, van ser escollides Ariadna Heinz com a secretària i Blanca Currià com a nova tresorera.
