Debat parlamentari
¿Nou canvi de la Constitució? La protecció de l’avortament com a dret arriba al Congrés
El PSOE defensarà reformar l’article 43 davant el rebuig del PP i Vox, que s’oposen a retocar la Carta Magna en aquest sentit
Miguel Ángel Rodríguez
Mai abans s’havia reformat la Constitució dues vegades durant la mateixa legislatura. No obstant, dimecres passat es va complir aquest rècord, amb un canvi perquè Formentera tingui senador propi que se suma a la modificació de l’article 49, on es va substituir el terme «disminuït» pel de «persona amb discapacitat». Ara, el Govern vol intentar el tercer, molt més complex per l’escàs consens que ha generat, incloure l’avortament com un dret. Serà dijous que ve quan el Congrés abordi el primer debat per analitzar aquest canvi amb dues iniciatives, una del PP i una altra de
, que rebutgen de ple protegir la interrupció de l’embaràs a nivell constitucional.
A principis d’octubre, el PP va aprovar a l’Ajuntament de Madrid una iniciativa de Vox perquè s’informés «de manera obligatòria, verbal i escrita, permanent i visible, sobre la síndrome postavortament». L’Executiu va reaccionar anunciant un projecte de reforma de la Constitució per blindar l’avortament. Des d’aleshores, el text ha sigut treballat pel Govern, elevat a consulta pública i fa unes setmanes enviat al Congrés. I, trepitjant l’accelerador, encararà el seu primer tràmit en el ple d’aquesta setmana, just en plena precampanya de les eleccions andaluses.
El text proposat per l’Executiu planteja modificar l’article 43 de la Carta Magna, relatiu a la «protecció de la salut». Per a això, s’introduiria un nou punt, el 43.4, que reconeixeria «el dret de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs». «Els poders públics garantiran l’exercici del dret de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs en condicions d’igualtat real i efectiva amb les prestacions i serveis que siguin necessaris per a aquest exercici», recalca la proposta.
Els arguments en contra
Al PP no li va fer falta conèixer la lletra petita per rebutjar la reforma. Ja a l’octubre van considerar que era una «cortina de fum» i un canvi «innecessari». Ara, al Congrés, han registrat una esmena a la totalitat en la qual s’oposen frontalment a la proposta, tot i que sense entrar a debatre-ne l’objectiu, sinó la forma. Els populars eviten negar -se a protegir l’avortament, però al·leguen que això hauria d’estar recollit a l’ article 15 de la Constitució, on es recull el «dret a la vida i a la integritat física i moral».
No obstant, aquest precepte és a la part més protegida de la carta magna i la seva reforma requeriria un procediment agreujat que inclouria la dissolució de les Corts, celebració d’eleccions i un referèndum. Així, denuncien que el Govern plantegi aquest canvi en l’article 43, la modificació del qual es pot aconseguir amb una majoria de tres cinquens del Congrés i el Senat, per complir els seus objectius polítics. En aquest sentit, conclouen que la reforma «no té justificació jurídica mínimament sòlida» i només busca «un benefici electoral».
Vox no està tant per les branques. «Aquest Govern només ofereix mort, repressió, persecució i violència política», denuncien en el segon paràgraf de la seva esmena. Després retreuen a Sánchez els seus viatges a laXina, les seves trobades amb Lula da Silva o amb Gustavo Petro, els «indults als colpistes» o la regularització massiva. Tot això per resumir en l’últim paràgraf que l’article 15 de la Constitució «reconeix el dret de tots a la vida» i que la proposta de l’Executiu «contravé aquest precepte i encobreix un atemptat contra la dignitat de la naturalesa de la persona».
Buscar la majoria
Els dos textos es debatran dijous, però serà necessari que un o alguns dels socis del Govern els recolzin perquè la reforma fracassi en aquest primer tràmit. De moment, Junts no veu malament la iniciativa de l’Executiu i només el
ha mostrat dubtes sobre els riscos d’obrir aquest debat. No obstant, tot fa augurar que els aliats aplanaran el camí d’aquesta reforma. Sobretot perquè resulta gairebé impossible que arribi a bon port.
Una vegada aconsegueixi esquivar aquest primer filtre, la tramitació continuarà en comissió per analitzar les esmenes parcials. Només si s’arriba a un acord majoritari, el text tornarà al ple del Congrés, on haurà d’obtenir el recolzament de tres cinquenes parts de la Cambra baixa. En aquest cas, seria necessari el recolzament de 210 diputats, cosa que fa totalment imprescindible el vistiplau del PP. Dues reformes en la legislatura estan bé, però tres són multitud.
